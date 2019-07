Exintegrante de 'One Direction' SE DESNUDA para un fotógrafo de prestigio

Liam Payne de 'One Direction' posó sin ropa para el fotógrafo Mert Atlas, quien lo fotografió en el balcón de su habitación en Berlín, en donde claramente no tiene nada de ropa.

Una de las reacciones globales al ver el musculoso cuerpo de Liam Payn sin nada de ropa fue hacer viral la imagen en donde destacó su bien formada retaguardia que llamó la atención de millones de sus seguidores y seguidoras alrededor del mundo.

Sin embargo surgió una segunda duda y es ¿Que hacía Liam en la habitación de Mert Atlas totalmente sin ropa?, lo que ha dado mucho más de que hablar puesto si bien se trata de un reconocido fotógrafo, podría tratarse de una nueva campaña, pero nadie mencionó nada al respecto.

Por otra parte, en el Instagram en donde se compartió la imagen (Mert Atlas), el fotógrafo hizo énfasis en que Liam se apropió de su silla en el momento que capturó la imagen:

“Fuera de mi silla”.

La imagen de Liam está en blanco y negro y se nota muy artística por lo que se cree que es sólo una campaña publicitaria de algo que veremos pronto, cabe mencionar que recientemente Payne fue elegido para ser la imagen de Hugo Boss.

Este exintegrante de 'One Direction' es uno de los más codiciados en la industria de la música y ahora con su cuerpo trabajado es un icono de moda y sex-symbol internacional que sabe cómo y cuándo mostrar su cuerpo para generar publicidad de él mismo.

MIRA LA ARTÍSTICA FOTO

