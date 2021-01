Exigen renuncia de Martha Figueroa tras darse a conocer que su hijo es abusador

Como te informamos previamente en La Verdad Noticias, los conductores del Programa Hoy se han visto en aprietos, despyues que debatieran sobre el tema de Nath Campos, quien sufrió de abuso sexual que denunció hace algunos días.

Específicamente fue Martha Figueroa quien recrimina que la joven también tuvo un poco de culpa por ponerse borracha al grado de no recordar ni su nombre, lo que causó que las redes sociales estallan.

Después de esto, una joven denunció que “es normal” que Martha FIgueroa piense de esa manera, teniendo en cuenta que su hijo también es un abusador, por lo que al darse a conocer esta noticia el “Martha Figueroa Cancelada” y “Renuncia Martha FIgueroa” comenzaron a tomar fuerza en Twitter y otras redes.

Por ahora la ex conductora de Ventaneando no ha dado ninguna postura al respecto, y por el contrario, ha mantenido silencio en redes sociales, pues en su cuenta oficial de Instagram no hay publicaciones desde hace 4 días.

Galilea Montijo se convierte en meme tras declaraciones de Martha

Algo que ha llamado mucho la atención en este tema, es la cara de Galilea Montijo cuando sus compañeros en el programa comenzaron a debatir el tema delicado de Nath Campos, quien claramente mostró estar en desacuerdo de lo que decían sus compañeros.

O al menos eso es lo que dio a notar al mostrar su cara de descontento y de confusión, lo que ha hecho que su rostro se convierta en un meme, que ha dado un poco de diversión a este delicado tema en el que fans exigen más que solo disculpas a los conductores del Programa Hoy.

Te recomendamos: ¿Martha Figueroa ODIA a Pati Chapoy? Reveló que sufrió por su culpa (VIDEO)

¿Crees que estuvieron mal las declaraciones de Martha Figueroa y los conductores del programa Hoy ante el tema de Nath Campos?, dinos tu opinión en los comentarios.

¿Qué le espera a Joe Biden como el nuevo Presidente de los Estados Unidos? Síguenos en Google News y mantente informado.