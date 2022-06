Exigen expulsión de Yahir como conductor de La Academia

Qué terrible conduce @yahirmusic #LaAcademia todo lo lee plano. No hace pausas, no cambia el tono, mismas expresiones para alegría o tristeza, no mira la cámara. Qué necesidad y necedad de querer enganchar con historias tristes de los participantes #LaAcademia20Anos #asco #yahir pic.twitter.com/7zMESnnEsB