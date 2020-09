¡Exhorbitante! Esto GANÓ Diego Boneta por interpretar a Luis Miguel

Diego Boneta es uno de los apuestos actores mexicanos que ha tenido un gran reconocimiento internacional en el cine y es que su vida dio un giro total cuando en 2018 se puso en el papel de Luis Miguel para protagonizar una de las series biográficas más exitosas de Netflix.

Hay que destacar que el éxito del actor mexicano no se dio de la noche a la mañana, pues 16 años atrás ya había mostrado su talento desde que participó en el reality show Código FAMA, donde deslumbró con su voz.

No hace mucho el distinguido actor Diego Boneta recibió el Premio Seguso en el Festival Internacional de Venecia, y no puedo dejar de mostrar su emoción y así lo expresó: Todavía no puedo creer que recibí este hermoso premio con la increíblemente talentosa y majestuosa Cate Blanchett. Nunca en un millón de años pensé que esto sucedería.

Diego Boneta es uno de los apuestos actores mexicanos

Hay que destacar que el reconocimiento al Mejor Actor Juvenil entregado por la Presidenta del jurado, Cate Blanchett fue para el actor mexicano, quien presumió de posar con grandes luminarias del cine en su Instagram.

¿Cuánto gana Diego Boneta en la serie de Luis Miguel?

El actor mexicano en los próximos meses tal vez retome el rodaje de la esperada segunda temporada de Luis Miguel, de la que seguramente recibirá una gran sueldo como en la primera entrega, pues de acuerdo con el sitio Radio Fórmula, el papel que lanzó al actor al estrellato internacional le dio nada más y nada menos que un sueldo que rondó entre los 100 y hasta los 175 mil dólares, es decir, alrededor de 2 millones de pesos.

Dentro de las nuevas novedades de Diego Boneta, se ha dicho que pronto debutará como productor en la nueva cinta que dirigirá Michel Franco, en la que también interpretará un personaje llamado Daniel: Un personaje muy trágico porque le tocan vivir unas cosas muy duras y él simplemente trata de hacer lo mejor que puede dadas las circunstancias.

Diego Boneta como Luis Miguel

Cabe destacar que el intérprete de Luis Miguel en la famosa serie, el artista aseguró sentirse muy bendecido y humilde con el galardón que llega en un gran momento de su trayectoria: este 10 de septiembre estrenará Nuevo Orden, su nueva película.

