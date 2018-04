Exhiben el primer capítulo de la serie de Luis Miguel en Beverly Hills

El primer capítulo de 'Luis Miguel: la serie' fue exhibida en una rueda de prensa con invitados especiales en una mansión que se encuentra en una montaña de Beverly Hills.

La presentación exclusiva dio arranque con las actividades de promoción de la producción que ha sido muy esperada.

Fue un mariachi de mujeres que le dio la bienvenida a los invitados y por su puesto a los personajes de la serie.

Una publicación compartida por Diego Boneta (@diego) el Abr 6, 2018 at 4:26 PDT

Diego Boneta, el protagonista, era el más emocionado de la noche. Incluso, cuando llegó contó lo difícil que fue convertirse en Luis Miguel por un año.

Una publicación compartida por Diego Boneta (@diego) el Mar 26, 2018 at 9:32 PDT

'Tanto al productor musical que es Kiko Cibrian como a mi profesor de canto, que es el mismo que tuve en “Rock of Ages” y a mí. Tampoco me había tocado cambiar el tono de mi voz para sonar como alguien mas', comentó.

Más adelante, agregó que : 'En “Rock of Ages” canté yo todo pero no tenía que sonar como Steve Perry o Lou Gramm, tenía que sonar como Diego y aquí tenía que sonar como Luis Miguel, entonces la gran fortuna que tuvimos fue que tuve un año solo para prepararme y tú lo sabes'.

Una publicación compartida por Diego Boneta (@diego) el Mar 16, 2018 at 7:58 PDT

Según el portal, People, el famoso compartió que:

'Partía las horas del día entre el departamento donde me cambiaban físicamente hasta en lo actoral porque no estoy interpretando al Luis Miguel que ves en Youtube, es el Luis Miguel que nadie conoce'.

Una publicación compartida por Diego Boneta (@diego) el Abr 7, 2018 at 1:02 PDT

Luego el artista agregó: 'Pasar horas platicando con él fue valiosísimo'.

El reportero, al preguntale ¿qué le pidió Luis Miguel?, el actor dijo:

'Que no la regara..jajaja…no, cuando le dije que quería cantar todas sus canciones, que quería hacer todo, se me quedó viendo como diciendo “órale brother”.Después cuando le puse uno de los temas cenando ahí con sus amigos se me quedó viendo y les dijo a todos: “lo que Diego está haciendo es muy difícil y se ha convertido en mi”'.