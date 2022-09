Exhiben a Yailin La Más Viral y la señalan de “mala paga”

Exhiben a Yailin la Más Viral, estaría endeudada con una diseñadora.

Yailin La Más Viral ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas y ahora se dio a conocer que no solo está enfrentando una separación con Anuel AA, sino que una estilista la señala de “mala paga”, generando una ola de críticas para la cantante.

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que Yailin estaría en medio de una separación con el cantante Anuel AA, presuntamente por una infidelidad.

Sin embargo, los problemas para la cantante no solo están relacionados con su esposo, ya que en redes sociales fue una estilista quién la exhibió, ya que asegura que se ha negado a pagar por vestuarios que usó en sus videoclips, acaparando los chismes de la farándula.

Señalan a Yailin La Más Viral de “mala paga”

¿Qué pasó con Yailin la Más Viral?

Por medio de su cuenta de Instagram, Leidys Ortiz realizó una transmisión, donde reveló que Yailin La Más Viral no le ha pagado un vestido con incrustaciones de diamantes que utilizó para un video, a pesar de que ha solicitado el pago en diversas ocasiones.

“Con todos traté de comunicarme sencillamente para que me pagarán un cheque de mierda, no estoy cobrando 20 mil dólares, no estoy cobrando un millón de dólares, estoy cobrando lo que vale”, dice muy molesta.

De igual forma, la estilista dio a conocer que el equipo de Yailin La Más Viral le ha comunicado que todo se trata de una “mala comunicación”, sin embargo aseguró que solo le interesa recibir el pago correspondiente.

“Estaba cobrando el precio del vestido que no se pagó y dos outfit que yo le hice a Yailin para su último video. Los cobré muy decente, los cobré muy buena persona por mucho tiempo. Estoy es lo último que te voy a dar”, declaró.

Las críticas a Yailin La Más Viral no se hicieron esperar, donde sus detractores se aprovechan de su separación con Anuel AA y le lanzaron fuertes comentarios: “Se quedó sin Anuel y se quedó sin plata”, “Ahora menos se los va a pagar si no está con Anuel” se lee.

¿Qué pasó con Yailin y Anuel?

¿Qué ha pasado entre Anuel AA y Yailin La Más Viral?

Aunque hasta el momento Yailin y tampoco Anuel AA han dado declaraciones sobre su supuesto divorcio, sin embargo las redes sociales han sido testigos de indirectas entre los famosos.

Recientemente la cantante Yailin publicó un mensaje por medio de sus historias, donde presuntamente habló de su separación:

"Recuerda que para comenzar una nueva etapa tienes que cerrar otra, no tengas miedo de decir adiós , eso es parte de la vida".

Se ha dado a conocer que la presunta razón de la separación entre Yailin La Más Viral y Anuel AA es una infidelidad del cantante.

