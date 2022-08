Exhiben a Niurka, la vedette llamó parásitos a sus hijos

La vedette cubana Niurka sigue dando de qué hablar, pues la "Mujer escándalo" está envuelta en la controversia por un supuesto audio que se filtró, donde la famosa habló mal de sus hijos. El audio que se filtró ocurrió después de que la ex de Juan Osorio criticó a Javier Ceriani.

De acuerdo a Chisme No Like, la cubana habría llamado parásitos a sus hijos y que todavía los mantenía, aunque no dieron a conocer de cuándo es el audio. Cabe mencionar que la polémica se desató por los comentarios de Ceriani sobre la actitud de la cubana por meterse en los asuntos de Vidal y Klitbo.

Y es que, luego de que la cubana y el actor anunciaron su romance, los famosos arremetieron contra Cynthia Klitbo tras los señalamientos que hizo la actriz, de que el actor no le había pagado cierta cantidad de dinero que le prestó.

Niurka habló mal de sus hijos

De acuerdo a los audios, supuestamente corresponden a la vedette quien dijo que les empezó a decir a sus tres hijos que aportaran con algo de dinero a la casa y confesó que Emilio, el más chico de sus hijos gana más que sus hermanos.

El video del audio donde la cubana habló mal de sus hijos fue compartido en el canal de YouTube del programa a partir del minuto 59. Por su parte, los usuarios han reaccionado a los comentarios que ha realizado Ceriani sobre la vedette.

¿Cuál es la edad de Niurka?

La cubana tiene 54 años de edad

La vedette Niurka tiene 54 años de edad, nació el 25 de noviembre de 1967, y a su edad sigue luciendo un cuerpo envidiable, aunque últimamente sus escándalos han dado de qué hablar en las redes sociales.

