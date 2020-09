Exhiben a Juan José Origel con un audio sobre su ex pareja ¡Escándalo!

Exhiben misterioso audio sobre el pasado de Juan José Origel

Juan José Origel el conductor de Televisa, continúa dando de qué hablar en las redes sociales, y todo surgió por un audio que se filtró en un programa de internet, donde dieron a conocer más detalles acerca de un romance que tuvo hace algunos años.

Y es que el presentador de la televisión ha tenido un enfrentamiento escandaloso con el actor Alfredo Adame, quien lo ha acusado de ser el responsable de haber transmitido el VIH a una de las ex parejas que tuvo, quien perdió la vida a causa de esa enfermedad.

Aquella persona que accedió a revelar el tormentoso pasado del presentador Juan José Origel, habló al respecto y comentó que Ernesto, una de las parejas del conductor falleció porque tenía la enfermedad VIH, pero desconoce si el presentador era portador del virus.

Ejecutivo de Televisa exhibe a Juan José Origel

La fuente comentó a "Chisme No like" que no sabe si en verdad la enfermedad lo tuvo antes o después de salir con el famoso, pero luego expresó que piensa que fue después, pero lo que le causó intriga fue cuando dieron a conocer en los medios que una ex pareja del conductor Pepillo había fallecido.

La misteriosa persona quien exhibió al presentador es un ejecutivo de Televisa, él comentó que había otra ex pareja que tuvo el presentador de la televisión y que falleció de la misma enfermedad. Las fuertes revelaciones han causado revuelo y han desatado diversos comentarios de los usuarios.

Te puede interesar: Juan José Origel pide DISCULPAS a Érika Buenfil en televisión nacional

Durante el programa, los conductores comentaron que tienen más audios de algunas personas que han ventilado algunos detalles sobre la vida sentimental de Juan José Origel, quien ha acaparado la atención de las redes sociales por su tormentoso pasado. ¿Crees que oculta algo sobre su vida?