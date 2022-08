Exhiben a Belinda, resulta que no es una mujer luchona que paga sus lujos

Recientemente, Belinda dijo que ella sola se podía costear su lujosa vida sin la necesidad de tener a un hombre a su lado. Esto fue interpretado por muchos como una indirecta a su ex novio Christian Nodal quien había dado a entender que ella se aprovechó de él por su dinero o también por su posible interés por el millonario Jared Leto.

El motivo por el que la Beli mandó este mensaje fue porque como te contamos en La Verdad Noticias, la cantante celebró su cumpleaños número 33 desde el lujoso hotel del parque de Disney en Orlando, Florida.

Sin embargo, la dueña de la empresa, Odallis Gómez Millar, reveló la verdad detrás del costoso viaje de Beli, pues resulta que fue patrocinado, o sea, que la cantante no puso ni un peso para realizarlo.

Esto es lo que contó la dueña de la empresa en Chisme No Like

Belinda en Disney por un viaje patrocinado.

La empresa que le patrocinó dicho viaje a Belinda se llama Global Jet Set quienes le intercambiaron un vuelo en en uno de sus jets privados a Disney a cambio que ella fuera su imagen publicitaria, por lo que todo fue gratis revelando así que no es mujer luchona como afirmó la cantante.

Está información fue revelada por Odallis en una entrevista que le hizo Chisme No Like, quienes además le recomendaron que tuviera cuidado con que Belinda no le comenzará a coquetear a su millonario esposo.

Asimismo, aprovecharon para preguntarle si era verdad que el socio de su esposo ya se había tatuado el nombre de Beli, pero la empresaria aseguró que se trataba de una simple broma.

Te puede interesar: ¿Belinda es interesada? Christian Nodal la exhibe pidiéndole dinero

¿Por qué terminaron Belinda y Nodal?

Nodal contó por qué terminaron.

Lo que podrías estarte preguntando, la famosa Belinda terminó con Chistian Nodal porque, según contó el mismo cantante, ya no quiso darle más dinero lo que causó que la relación se viera afectada por que ella estaba molesta, incluso han insinuado que Beli podría buscar vengarse de su ex novio.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!