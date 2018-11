Exesposa de Lupillo Rivera realiza fuertes declaraciones sobre trío sexual

Increíble pero cierto, La exesposa del cantante Lupillo Rivera sorprendió a varios seguidores con sus declaraciones acerca de un trío sexual, motivo el cual pudo ser la ruptura de su matrimonio.

¿Qué pasó en el trío sexual de Lupillo Rivera?

Todo parece indicar que Lupillo Rivera no fue el culpable del rompimiento, pues, Tras acusaciones que corrieron alrededor del divorcio entre Mayeli Alonso y Lupillo Rivera, Delma Osuna supuesta amiga de Mayeli confesó en Instagram la verdadera razón por la que el matrimonio de su entonces amiga fracasó.

Delma se declaró estar a favor de Lupillo Rivera y externó su sincera tristeza ante el estado del cantante, de quien entonces se dijo estaba deprimido por su rompimiento con la madre de su hija.

Según Delma Osuna, el motivo que provocó la separación del matrimonio, fue la supuesta infidelidad de Mayeli a Lupillo Rivera.

Sin embargo lo que realmente escandalizó a los medios fue que el equivoco de Mayeli fue cometido con dos personas. Delia declaró que la misma Mayeli confesó ante ella su culpabilidad tras participar en un trío sexual cuando aún era pareja del intérprete.

"Siempre va a haber gente que quiere hablar. Los únicos que saben lo que pasó en ese momento fuimos él y yo. Esa explicación no se la merece ni mi hija porque es mi intimidad, son mis cosas, yo soy dueña de mi cuerpo, yo puedo hacer lo que yo quiera, es lo que no ha entendido la gente. Yo no le tengo que dar explicaciones a nadie de lo que yo hago con mi cuerpo o con mi mente o con mi vida”.

Mayeli Alonso y Lupillo Rivera

Durante el programa también se le cuestionó sobre la situación sentimental de Lupillo, de quien a pesar de estar distanciada, respondió con tranquilidad y de forma amable.

Si ocupa alguien que le inyecte un poquito de energía pues que lo haga. Le deseo lo mejor a él en su nueva relación o con la que venga, la que tenga o la que tuvo, no importa. Con que él esté feliz, yo creo que es lo más importante y que mis hijos estén bien y estén contentos”.

Mayeli Alonso y Lupillo Rivera