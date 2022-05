Exempleada de Shakira revela que nadie quiere grabar con la cantante por mandona.

Shakira es una de las cantantes originarias de Colombia con mayor trayectoria en la industria musical, al grado que es considerada como una estrella mundial. Y aunque su vida personal es de enorme interés para sus seguidores, son contados los escándalos y controversias que tiende a estelarizar.

No obstante, el nombre de la barranquillera ha sido tema de discusión en días recientes, por cuenta de una serie de declaraciones que Cristina Cárdenas, una de sus antiguas empleadas, hizo sobre ella en un medio de comunicación de España.

Según con lo expuesto por la mujer, quien fue la encargada de coordinar los extras para algunos videos musicales de la intérprete, Shakira no es tan humilde y buena persona como lo ha querido hacer ver. Incluso, se atrevió a señalar que sus malas actitudes con varios colaboradores han hecho que le tengan cierto hastío y ya nadie quiera grabar con ella.

“A Shakira no se le puede mirar a los ojos, no le puedes hacer fotos, no le puedes hablar, no te puedes dirigir a ella, está prohibido ¡Ella es una mandona! Un spot de Shakira, que podría durar cuatro horas por las tomas, termina tardando unas 17”, afirmó Cárdenas.

Aunque la cosa no frena allí, pues mayor sorpresa desataron sus revelaciones al asegurar que la cantante “desespera a los directores, a la productora y a todos. Y si hay alguna mujer que destaca más que ella, la echa fuera del rodaje, por eso es imposible trabajar a su lado, no quiere ir nadie a rodar con ella. La figuración muerde del asco y el equipo se desespera”.

Las declaraciones de la exempleada han generado una situación bastante tensa en España, donde reside Shakira con su esposo Gerard Piqué, pues ha hecho que sus fanáticos se replanteen el cariño y la opinión que tienen sobre ella. Además, en redes sociales las reacciones no se hicieron esperar.

¿A cuánto asciende la fortuna de Shakira?

De acuerdo con el más reciente ranking de Celebrity Net Worth, la colombiana es una de las cantantes latinas, junto con Jennifer López, que más dinero tienen en la industria musical. La cantante del Waka Waka se posó en el puesto 25 del listado mundial, con un capital de 300 millones de dólares.

La Verdad Noticias informa que en esta misma lista aparece Rihanna, que se perfila como la cantante más rica del mundo pues su fortuna de 1.7 billones de dólares, supera el patrimonio de importante artistas como Madonna quien tiene el tercer sitio en el escalafón.

