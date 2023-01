Excuñada de Inés "N" exige activar Alerta Amber para sus sobrinos

Desde hace ya más de un año no se sabe nada acerca del paradero de Inés Gómez Mont, quien actualmente se encuentra prófuga de la justicia por lo que su excuñada Tania Díaz Bravo no ha tenido noticias de sus sobrinos, y de quienes no sabe nada desde hace 8 años.

Y es que la polémica rodea a la ex presentadora de televisión, pues desde que se dieron a conocer los lamentables hechos que se le imputan, ha intentado recurrir a los amparos legales, pero no se ha presentado ante las autoridades, muy a pesar de que en su cuenta de Instagram tiene un comunicadao desde el 14 de octubre de 2021, donde se declara inocente, por lo que muchos de sus fans se encuentran a la expecativa.

Como te dijimos en La Verdad Noticias, la última noticia que se ha tenido referente a la exconductora de TV, es que le fue negado un amparo por lo que sigue enfrentando acciones legales, sin embargo, su excuñada extraña tanto a sus sobrinos que ha exigido a las autoriades que emitan una Alerta Amber.

Excuñada de Inés Gómez Mont exige Alerta Amber

Excuñada de Inés "N" exige activar Alerta Amber para sus sobrinos

Tania Díaz es hermana de Javier Díaz Bravo, quien fuera el primer esposo de la exconductora de TV Azteca de 2008 a 103 y con el que tuvo a sus primeros cuatro hijos, es por ello que en sus redes sociales publicó una carta donde exigia a las autoridades que se active una alerta Amber para encontrar a sus sobrinos.

Esto aconteció horas después de que ella publicara una felicitación a los trillizos de la presentadora, en la carta se nota como Tania no pudo contener su impotencia ante el desconocimiento de los pequeños.

“¿Por qué las autoridades no han publicado la Alerta Amber de mis sobrinos?, ¿Por qué la mayoría de medios de comunicación están en silencio?, ¿Por qué no hay un seguimiento digno por el bienestar de mis sobrinos?”, escribe.

Te puede interesar: Ex suegra de Inés 'N' dice que siente que la espían "me persiguen"

¿De qué se le acusa a Inés Gomez Mont?

Excuñada de Inés "N" exige activar Alerta Amber para sus sobrinos

Cabe recordar que la conductora y su esposo, Victor N, se encuentran prófugos de la justicia luego de ser acusados de lavado de dinero y malversación de fondos públicos, debido a esto el matrimonio y sus hijos se mantienen ocultos del ojo público y, por lo tanto, también de su familia paterna.

El proceso ha sido largo y tras más de 8 años sin verlos, Tania Díaz Bravo mencionó que se encuentra muy preocupada por ellos:

“4 niños inocentes que están viviendo en temor, impotencia, escondidos, sin acceso a internet, sin acceso a estudiar, sin acceso a derechos, prohibiéndoles ver a su familia paternal, sin poder jugar libremente, en pocas palabras secuestrados”.

Debido a su enojo también le envió un mensaje a su excuñada a la cual le dijo:

“¿No creen que ella debería de pensar en sus hijos primero antes que en ella misma? ¿Para ella es un juego? Seguro ella les dice que andan en una aventura por el mundo. Diciéndoles que todo está bien cuando todo está mal”

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en Instagram en