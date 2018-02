Exconejita asegura que tuvo una aventura con Trump

Una ex conejita de Playboy aseguró haber tenido una relación extramarital con el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump; también reveló un trama para ocultar la infidelidad.

Karen McDougal alegó que ella y Trump mantuvieron una relación sexual en 2006, meses después de que la primera dama, Melania Trump, diera a la luz al hijo menor.

En un artículo de The New York, ella detalla las supuestas reuniones clandestinas, transacciones financieras y acuerdos legales para impedir que el romance se hiciera público.

La Casa Blanca no respondió de inmediato al pedido de comentarios.

Pero una declaración de la cadena NBC, un vocero dijo que el presidente había negado anteriormente tener una relación con McDougal y calificó las afirmaciones de 'noticias falsas'.

Por su parte, The New Yorker informó que la relación entre el empresario y la chica duró nueve meses y terminó sin incidentes. Al parecer, ella se sintió culpable por el hecho.

Pero años después, durante la campaña presidencial de 2016, McDougal vendió su historia a un tabloide.

El 5 de agosto de 2016, McDougall acordó otorgar a American Media Inc (AMI), empresa propietaria del National Inquirer, los derechos exclusivos sobre 'cualquier relación romántica, personal o física que haya tenido con un 'hombre casado''. El acuerdo fue presuntamente por 150 mil dólares, pero la historia nunca se publicó.

El National Enquirer, que apoyó la candidatura de Trump a la presidencia, es propiedad de David Pecker, quien se ha declarado amigo del hoy mandatario.

'Pecker realmente lo consideraba un amigo', le dijo a The New Yorker Jerry George, un exeditor en jefe de AMI.

'Nunca publicamos una palabra sobre Trump sin su consentimiento'.

AMI negó buscar tener influencia sobre Trump.

Sugerir que AMI "está involucrada en algo que le permitiría tener influencia sobre el presidente de Estados Unidos es ridículo", dijo en un comunicado.

'Yo fui quien lo aceptó, así que también es mi culpa. Pero no entendí el alcance de los parámetros' del acuerdo, dijo McDougal a The New Yorker en alusión al supuesto pago.

Donald Trump con otras conejitas Playboy

La nota en The New Yorker fue escrita por el hijo de Mia Farrow y Woody Allen, Ronan Farrow, autor de uno de los dos artículos que desencadenaron el escándalo de abuso sexual por parte del magnate del cine Harvey Weinstein en octubre pasado.

La historia de McDougal se asemeja a la de la actriz porno Stormy Daniels, quien también aseguró haber tenido una aventura con Trump en 2006.

El martes, el abogado personal del presidente, Michael Cohen, admitió haber pagado 130 mil dólares a Daniels, nombre artístico de Stephanie Clifford, pero no precisó las razones de ese desembolso.

Cohen dijo que hizo el pago por cuenta propia y que no le fue reembolsado.

'Ni la Organización Trump, ni la campaña de Trump participaron en la transacción', señaló.

La ONG Common Cause afirmó tener 'razones para creer' que el dinero debe ser considerado un gasto de campaña 'porque fue pagado con el objetivo de influir en las elecciones presidenciales de 2016'.