¡En Exclusiva! Eyra Leines 'La Mexicana' más bondadosa

Eyra Leines la nueva MxU Quintana Roo estuvo de visita en La Verdad en donde charlamos todos los detalles de su estadía en el Instituto Lupita Jones, y en el certamen Mexicana Universal, destacó una faceta que no le conocíamos y nos sorprendió con su noble corazón.

Eyra Leines es consultora de imagen y antes de la proyección nacional, ella se dedicaba a ayudar a mujeres violentadas y enseñaba a niños con capacidades especiales a jugar tenis, ahora ella menciona que al traer la banda la responsabilidad es más grande y aún después, cuando ya no la tenga seguirá trabajando por estas causas.

La primer cuestión en la que habló refirió que compartir la casa con otras 31 chicas más no es tan malo sabiéndose organizar “Nos dividíamos en las actividades, Es mucho más fácil de lo que yo imaginé obviamente son otras costumbres son todas de lugares diferentes, éramos nueve niñas en la habitación, esto nos llevó a organizarnos, nos rifábamos a ver quién se bañaba antes, o según el llamado que teníamos si necesitábamos algo nos lo prestábamos”, dijo Eyra.

Eyra Leines la nueva MxU Quintana Roo, en exclusiva para La Verdad

En su estadía en Mexicana Universal hubo muchos retos que se convirtieron en miedos vencidos por la cancunense.

“El reto que más me costó trabajo es el de las emociones, debía estar preparada emocionalmente, por todo lo que venía, salías y no sabías a dónde vas, uno de los retos fue poder estar con los animales, me tocó hacer el reto fotográfico con escorpiones y con una víbora, los miedos se pueden superar”, Eyra jamás pensó tomarse fotos con un escorpión en el hombro “Cualquier miedo debemos afrontarse para superarlo, decir si pude hacerlo”, dijo sonriente.



Dentro del certamen venció varios retos y fue su bondad la que según la “juez” Penélope Menchaca la llevó fuera del certamen Mexicana Universal, “A toda la gente que me apoyó quiero darles la gracias de corazón, por el apoyo que me han dado y el que me siguen dando se quedará en mi corazón y mente, y respecto a mí hay más para dar, porque siguen creyendo en mí aún el resultado, seguiré aprendiendo”



Fue su misma entrega con la cual representó perfectamente al estado, la calidez de su persona la llevo a ser reconocida como la más bondadosa de la casa, siempre disciplinada y trabajando duro por sus sueños y preocupada por sus compañeras.



En la primera gala los sentimientos llegaron…“Me sentí emocionada, esra todo nuevo y las chicas y yo estábamos aún en proceso de adaptación, pero se podía sentir la magia de toda la producción, seguí un consejo que me dieron; en un momento de estos usa la adrenalina a tu favor”. Comento Eyra

“Soy asesora de imagen, me dedico a dar asesorías a las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia”

Los valores en la familia de Eyra son importantes a la hora de compartir la mesa es de ahí donde salió la respuesta que tanto gustó al público en la primera noche de Gala “siempre nos reunimos en la mesa mi familia antes de dormir, siempre habíamos hablado de la tecnología y que por estar en el celular te pierdes de muchos momentos, vas al café el cine y estas en el celular, efectivamente es una herramienta fundamental de trabajo, pero puedes usarlo para ser un ejemplo, con viajes o cosas que inspiren a otros a realizar buenas acciones, la respuesta que di, me salió del corazón”, comento Eyra Leines.



“Tenemos una fundación con niños con capacidades especiales a quienes enseñamos a jugar tenis y la respuesta de la gente en las redes sociales ha sido increíble”, nos comentó.

Al ser cuestionada por la banda y que uso le pensaba dar dijo: “La usaré, creo que tengo un responsabilidad más grande de gente que ha creído en mí y que sigue creyendo, después, cuando no tenga la banda seguiré haciendo las cosas de siempre, el apoyo ha sido de las cosas que me llevaré toda la vida”, comentó la joven.



Le preguntamos por la polémica decisión que tomó Penélope Menchaca al asegurar que su estadía terminaba del concurso por ser la más bondadosa de las 32 participantes “La verdad me sentí aún mejor, era precisamente la huella que yo quería dejar, que me recordaran como la señorita que se preocupada por sus compañeras y por sus sueños, quien tenía muchísimo amor para dar, la preocupada por dar mucho amor por su estado, es mi esencia y jamás lo voy a a cambiar”, afirmo Eyra Leines, quien se siente tranquila con la decisión que tomó el jurado.

Para finalizar la mujer preparada a la que entrevistamos nos dijo; “A toda la gente que me apoyó quiero darles la gracias de corazón, por el apoyo que me han dado y el que me siguen dando, se quedará en mi corazón y mente, y respecto a mí hay más para dar, porque siguen creyendo en mí aún el resultado obtenido, seguiré aprendiendo”.