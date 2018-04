Exclusiva: Eyra Leines cuenta su verdad de Mexicana Universal

Eyra Leines cuenta su verdad de Mexicana Universal

Eyra Leines fue la elegida para representar al estado de Quintana Roo en el certamen de belleza de Mexicana Universal 2018; hoy se presentó a las instalaciones de Diario La Verdad para contar su verdad de acuerdo a lo ocurrido en el certamen de Mexicana Universal.

El domingo pasado se dio a conocer la eliminatoria de Eyra Leines en el certamen de Mexicana Universal, lo que para muchos fue la peor de las injusticias; luego de dar la razón por la cual Eyra Leines quedaba eliminada, muchas personas del público destacaron que la forma de justificar su eliminatoria fue ‘injusta’, sin embargo Eyra Leines lo tomó de la mejor manera y como un aprendizaje.

Eyra Leines cree que la banda es un símbolo que otorga una gran responsabilidad con la sociedad: “La usaré creo que tengo un responsabilidad más grande, de gente que ha creído en mí y que sigue creyendo, después, cuando no tenga la banda seguiré haciendo las cosas de siempre, el apoyo ha sido de las cosas que me llevaré toda la vida”.- Mencionó Eyra Leines en exclusiva para Diario La Verdad.

Eyra Leines en exclusiva para Diario La Verdad

El motivo por el cual eliminaron a Eyra Leines, fue por ser considerada ‘la más bondadosa’, esto porque al parecer era la que más se preocupaba tanto por ella como por el resto de sus compañeras. Lo que para el jurado de Mexicana Universal fue una eliminatoria, para muchos; lo que Eyra Leines hacia era un acto de solidaridad, pues en eso es donde ella destaca de la mejor manera.

Eyra Leines también fue agradecida exclamando algunas palabras durante la entrevista: “A toda la gente que me apoyó quiero darles la gracias de corazón, por el apoyo que me han dado y el que me siguen dando se quedará en mi corazón y mente, y respecto a mí hay más para dar, porque siguen creyendo en mí aún el resultado, seguiré aprendiendo”.

De la misma manera Eyra Leines agradeciò a travès de sus redes sociales a las marcas que la reconocieron como participante de Mexicana Universal:

Con lo anterior mencionado, se hace referencia a que Eyra Leines se dedica a trabajar para diversas fundaciones, apoya y enseña a niños con capacidades diferentes a jugar tennis y también sobresale en el ámbito, porque contribuye a la ayuda para mujeres que han sufrido de violencia en algún momento de su vida.

Además, a Eyra Leines se le reconoce por haber realizado una dinámica para ‘perder el miedo’ en el certamen de Mexicana Universal, lo que implicaba posar con un escorpión en el hombro para tomarle una fotografía.