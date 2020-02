“Excelsa” de “La familia P.Luche” tendrá su propia serie: Bárbara Torres

La actriz Bárbara Torres quien interpretaba a la famosa mucama de “La familia P.Luche”, recientemente aseguró que su personaje de “Excelsa” tendría su propia serie, un hecho que ha causado un gran escándalo entre sus seguidores.

Recordemos que este personaje surgió hace aproximadamente 18 años dentro de la serie “La familia P.Luche” protagonizada por Eugenio Derbez y Consuelo Duval, uno de los programas con mayor audiencia televisiva.

Un clásico programa cuyos aficionados ya habían pedido una nueva temporada, por lo que esta noticia por parte de la actriz Bárbara Torres ha causado una gran emoción entre los televidentes. Pero cabe recalcar que hasta el momento la única que regresaría a la pantalla chica es “Excelsa”.

Caracterizada por su humor irónico y desfachatez, la mucama de la familia P.Luche interpretada por Bárbara Torres, aparentemente tendrá su propia serie, o al menos así lo aseguró la misma actriz que declaró que ya se encuentra trabajando en el spin off.

Respecto este tema, Torres mencionó que la serie de “Excelsa” está planeada para el mes de junio, un hecho que la tiene totalmente emocionada, puesto que es un proyecto que siempre quiso tener y que ahora se convierte en realidad.

“Siempre lo quise, me imaginé que en algún momento tendría su programa, pero, sí me cayó de sorpresa. Me encantó la petición.”

Incluso Barbara Torres mencionó que el proyecto ya se encuentra bastante avanzado, por lo que dentro de muy poco tiempo iniciarán con las primeras grabaciones. Asimismo aseguró que el elenco que conformará esta serie ya se encuentra listo.

Pero con la idea de mantener la gran sorpresa hacia los televidentes, la actriz no quiso dar más datos al respecto; pero sí dejó en claro que aunque Eugenio Derbez tiene los derechos del personaje, ella no tiene ningún problema en utilizarlo.

