¡Exatlón se viste de luto tras la terrible perdida!

Hace unos días una de las exparticipantes del exitoso reality de retos extremos de TV Azteca, Exatlón, sufrió una lamentable pérdida. Nos referimos a la gimnasta Ana Lago, quien detalló a través de su cuenta personal de Instagram que se encontraba de luto debido al sensible fallecimiento de un familiar muy cercano.

La deportista compartió una fotografía en la que aparece en compañía de un muy querido tío, y en la descripción de la instantánea escribió el siguiente mensaje:

‘A veces Dios se lleva de tu vida a las personas que más amas… pero solo él sabe cuál es nuestro tiempo aquí en la Tierra. Hoy durante el programa Todo un showrecibí una noticia que me dejó en shock y me partió el corazón, no tengo palabras para describir este dolor y tristeza, pero sé que usted Tío ya está descansando en paz y desde arriba nos va a proteger y cuidar, extrañaré todo de usted. Y lo extrañaré con todo lo profundo de mi corazón, una estrella mas en el cielo! lo amo y lo amaré siempre’.

Ana Lago de Exatlón se encuentra devastada por la terrible perdida:

Los internautas reaccionaron de inmediato y enviaron su más sentido pésame a la estrella de Exatlón con cálidos mensajes.

Más tarde Ana Lago publicó un video a través de Twitter en el que retribuyó a todos sus fanáticos sus amables muestras de solidaridad.

‘Gracias a todos por sus mensajes, por el apoyo que me están dando a mí y a toda mi familia en estos momentos tan difíciles. De verdad que estoy leyendo todos los mensajes pero es muy difícil para mí contestarlos, por eso les hago este video, para agradecerles’.