Exatlón: Zudikey Rodríguez y la triste historia de la pérdida de su hijo

Zudikey Rodríguez es una de las atletas más exitosas actualmente, la deportista de Alto Rendimiento ha dejado de ser solamente una figura en el mundo del deporte, para ser una de las concursantes de Exatlón México más destacadas.

Sin embargo, no todo en su vida ha sido perfecto, pues la famosa vivió la pérdida de su hijo cuando este tenía solamente tres años, lo cual fue un momento muy duro para ella y toda su familia.

La velocista reveló hace un tiempo para las cámaras de Ventaneando que su pequeño hijo Ethan a quien tuvo a los 19 años, fue lo más importante que le pasó en la vida, sin embargo tuvo un trágico desenlace, que a los años, y cuando ella estaba en una olimpiada, su bebé falleció aplastado por un tractor.

La velocista y participante de Exatlón se encontraba en la olimpiada nacional cuando le dijeron que su hermano había tenido un grave accidente, por lo que regresó de la olimpiada, pero nunca se esperó que al llegar su madre le daría la noticia de la muerte de su pequeño.

“Cuando recibí la noticia me dijeron que mi hermano había sufrido un accidente, no mi hijo, entonces tuve que viajar de emergencia pensando que mi hermano estaba hospitalizado. Mi mamá fue la que me dio la noticia”.