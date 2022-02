¿Exatlón México llegó a su fin en la televisión mexicana?

¿Exatlón México llega a su fin en la televisión mexicana?

Exatlón México es uno de los más famosos realitys shows de México que al parecer está en la cuerda floja de los números de ratings, por lo que estaría en sus últimos días en la televisión mexicana.

Es por eso que en los últimos días comenzaron a circular en redes sociales diferentes versiones en las que se asegura que Exatlón México dejará de ser transmitido de forma definitiva una vez que termina la actual temporada.

Hay que destacar que en esta temporada de Exatlón México compiten los mejores contendientes de temporadas pasadas, por lo que en esta ocasión te decimos todo lo que sabemos sobre este tema, el cual, ha puesto en alerta a los seguidores más fieles del emocionante reality show de TV Azteca.

Los dificultades de Exatlón México

Tal parece que recientemente los rumores acerca del fin definitivo de Exatlón México comenzaron hace un par de semanas, pues en diferentes páginas de spoilers y portales especializados en el reallity se dio a conocer que los altos directivos de la televisora del Ajusco no están conformes con los resultados en cuanto rating de la temporada All Stars.

Se supone debería ser la mayor y más espectacular entrega en la historia del reality, sin embargo, esto claramente no ha sido así, ya que los malos resultados en rating de Exatlón México comenzaron desde la temporada de “Guardianes vs Conquistadores”.

Fue esa misma temporada que tuvo que ser modificada para que concluyera sus transmisiones antes de lo previsto para dar paso a la temporada All Stars, no obstante, todo parece indicar que la jugada no ha salido bien, ya que no han logrado atraer la atención del público.

¿Exatlón México ha llegado a su fin?

Ahora se cuenta que los directivos de TV Azteca ya tomaron la decisión de dejar de transmitir Exatlón por lo menos por algún tiempo, además, trascendió que dicha decisión tiene como objetivo dejar descansar al público del concepto y al mismo programa que ha sido transmitido casi de forma ininterrumpida a lo largo de poco más de cuatro años.

Es por eso que en caso de ser cierta esta información podríamos presenciar el fin de una de las eras más exitosas en cuanto reality shows de TV Azteca.

Es importante destacar también que hasta el momento ningún alto directivo de TV Azteca ha confirmado o desmentido esta situación, sin embargo, se espera que sea en las siguientes semanas cuando se aclare de forma oficial cuál será el destino del reality que se estrenó en octubre de 2017 y que tuvo como primer campeón a Ernesto Cázares.

