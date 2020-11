Exatlón México: Valery Carranza con la COLITA parada incendia Tv Azteca

Exatlón: Valery Carranza con la COLITA parada incendia Tv Azteca

Valery Carranza es la guapa y querida atleta de Exatlón que no deja de sorprender a sus fans a través de las redes sociales, pues cada vez comparte sus mejores momentos que son deleitados por sus fans.

Es por eso que en esta ocasión la colaboradora de Tv Azteca se ha lucido más que espectacular al exhibirse de esta manera en una coqueta pose, logrando alborotar a todo TV Azteca y haciendo enloquecer a muchos de sus seguidores de Instagram.

Resulta que recientemente la bella Valery Carranza, quien es una destacada y hábil atleta de Exatlón, ha logrado enloquecer a sus millones de seguidores en Instagram y a todo TV Azteca, pues en esta ocasión ha deleitado a más de uno al lucirse de lo más espectacular.

No es para menos que haya dejado babeando a todo aquel que la ve posando desde el campo de futbol americano, enfundada en un corto outfit deportivo, en el que se ha visto levantando la colita de manera sensual.

La sensual pose de Valery Carranza

La integrante de Exatlón compartió una foto que ha dejado enamorados a millones pues se le puede ver mientras se prepara para competir en el campo de futbol, dando una espectacular vista de su bien cuidada figura, mientras que su larga melena con sus puntas azules, la tiene sujetada en una coleta, enamorando a todos.

Como siempre pasa en cada una de las imágenes que ha publicado, la atleta se hizo acreedora de miles de halagos con dicha imagen, pues deleita con la pose con la que resalta con sus maravillosas curvas, enfundada en su corto short y blusa de licra que la hacen ver divina.

Cabe destacar que entre los comentarios que se ha ganado por parte de sus fans se encuentran los siguientes: Preciosa, Me encantas Val, eres la mejor, Hermosa, Estás que ardes, mamacita, Me quede de oh por Dios, Super fan, La más guapa, Un monumento a la belleza; entre muchos otros.

