Exatlón México: Una atleta roja podría abandonar la competencia por una lesión

Exatlón México es uno de los realities pertenecientes a TV Azteca, el cual a lo largo de sus temporadas, ha hecho vibrar a más de uno, ya que lleva a todos y cada uno de los competidores al máximo, durante los distintos enfrentamientos que deben superar en cada prueba.

De igual manera, no podemos olvidar a las grandes personalidades han formado parte de dicho programa, como es el caso de Aristeo Cázares, Patrico Araujo, Mati Álvarez, Zudikey Rodríguez, Yusef Farah, Javi Márquez, Evelyn Guijarro y David Juárez, por mencionar algunos.

Sin embargo, en La Verdad Noticias te traemos información completamente nueva sobre el reality Exatlón México con la cual quedarás impactado, pues al parecer la permanencia de una atleta del equipo rojo se encuentra en duda, ya que recientemente sufrió una terrible lesión.

La atleta roja que podría quedar fuera de Exatlón México por lesión

Valeria, atleta de "Exatlón México"

Se trata nada más y nada menos que de Valeria, quien de acuerdo a la información que se tiene a este momento, ya no se encuentra compitiendo, no obstante es importante señalar que todavía no ha sido confirmada su salida del reality.

Cabe mencionar, que en las últimas transmisiones de Exatlón México hemos sido testigo de varias lesiones que han sufrido algunos de los competidores las cuales han dejado a los equipos bastante afectados.

¿Dónde puedo ver Exatlón México?

El reality "Exatlón México"

Exatlón México forma parte de la barra de contenido de la televisora del Ajusco, por lo que puedes seguir la trasmisión de lunes a viernes en un horario de 7:30 a 10:30 pm por el canal Azteca Uno.

Asimismo, podrás verlo a través de la app llamada “TV Azteca en Vivo”, en la cual vivirás minuto a minuto lo que pasa dentro de la competencia, misma que es narrada por “La máxima autoridad”, Antonio Rosique.

