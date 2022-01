Exatlón México: Tanya y Ramiro confirman su romance

Ramiro y Tanya estrenan romance en Exatlón México

Luego de muchos rumores, los atletas de Exatlón México, Tanya y Ramiro, confirmaron su romance, con un beso frente a las cámaras, emocionando a todos los fanáticos del equipo azul.

El romántico gesto ocurrió mientras se encontraban con sus compañeros David Juárez "La Bestia", Koke Guerrero, Mariana Khalil y Marysol Cortés, quienes fueron testigos de la confirmación de este romance a solo unos días de que el programa llegue a su final, el 30 de enero.

Recordemos que hace unos días, en La Verdad Noticias te dimos a conocer que estaba surgiendo el amor entre participantes de Exatlón México.

Exatlón amoríos

Tanya y Ramiro son la nueva pareja de Exatlón México

Hace unos días se dio a conocer una conversación entre los atletas Ximena Duggan, Ramiro y David Juárez, en la cual la atleta le revela que Ramiro le había confesado que sentía algo por Tanya. Por esta razón, decidió decirle que su compañera le correspondía.

“Un día Ramiro estaba medio nervioso, lo noté medio nervioso, como que me quería decir algo, antes de pasar el Circuito del Fin del Mundo y antes de ir a la banca me lo confesó ante todos”.

“Sí, me dijiste que no lo dijera. Días después la chaparra me empieza a decir lo mismo, con diferentes palabras", dijo Ximena a sus compañeros.

Duggan confesó que se emocionó mucho cuando escuchó que Ramiro le confesó que sentía algo por Tanya, pues afirma que se dió cuenta que estában “cayendo en el mismo sendero del amor”.

“Llegó en un punto en donde le dije, 'no te lo iba a decir, porque no sabía si iba a pasar algo, pero ahora que está pasando puede ser de ayuda'. Me dijo (Tanya) 'Ram me está gustando', y yo le dije 'pues creo que él también'".

Exatlón México estrena romance

Tanya y Ramiro mostraron una gran relación desde el inicio

Con estas conversaciones, se confirmó el romance entre los atletas Tanya y Ramiro, mismo que ya era rumorado entre los fanáticos del programa.

Desde el inicio del reality deportivo mostraron una gran amistad, por lo que para muchos no fue sorprendente que se diera un romance entre los atletas, sin embargo los televidentes quedaron sorprendidos cuando se dieron un beso, durante las competencias.

Como era de esperarse las imágenes de Tanya y Ramiro se convirtieron en tendencia en redes sociales y los fans de Exatlón México expresaron que quedaron encantados con la pareja.

