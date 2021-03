Exatlón México: Revelan video de Aristeo Cázares y Carolina Mendoza

En La Verdad Noticias te dimos a conocer que Aristeo Cázares, ex atleta de Exatlón México ha dado de qué hablar, dando a entender a los usuarios que se encuentra soltero, pero ahora han revelado un video donde él y Carolina Mendoza fueron vistos muy cariñosos.

Y es que, además de la competencia del reality show de TV Azteca, al que se han enfrentado Titanes y Héroes, también han surgido amistades y en los momentos más difíciles se han apoyado como equipo, aunque también han surgido romances.

En una ocasión, la ex atleta Carolina Mendonza reveló al programa "Venga la Alegría" que surgió una amistad con Aristeo Cázares y confesó que le gustaba, pero el ex participante del programa Exatlón México confesó que por el momento no tiene dueña.

Ex atleta de Exatlón México causa revuelo

Recordamos que los deportistas han compartido diversos mensajes tanto en Instagram como en Twitter, lo que ha causado una gran intriga entre los usuarios, quienes desean saber si los atletas tienen solo una amistad o quizás se den una oportunidad en el amor.

Pero, en un video que compartieron en las redes sociales, dieron a conocer lo que sucedió cuando Aristeo llegó a México, luego de ser eliminado del reality show de TV Azteca. En el aeropuerto alguien especial lo estaba esperando, y fue Carolina Mendoza.

En el clip mencionaron que Aristeo se emocionó al ver a Carolina, pues luego de semanas de no verse por fin se reencontraron y se dieron un fuerte abrazo, lo que emocionó a los usuarios, quienes han mencionado que hacen una bonita pareja.

Por el momento los ex atletas Aristeo Cázares y Carolina Mendoza, quienes fueron parte de los Titanes de Exatlón México, no han revelado más detalles de su vida amorosa, aunque el video que compartieron en una cuenta social de Instagram ha causado todo un revuelo.

¿Crees que los deportistas se den una oportunidad en el amor?

