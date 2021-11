Exatlón México: Ramiro y Koke arremeten contra Emilio por hablar mal de ellos

La relación entre los participantes de Exatlón México parece no mejorar, al menos así dejaron ver Ramiro Garza, Koke Guerrero y Emilio Rodríguez, quienes se vieron envueltos en gran polémica, luego que este último lanzó una serie de comentarios en contra de los Conquistadores.

Y es que, Rodríguez, integrante de los Guardianes se la ha pasado durante las últimas semanas atacando a los azules, a quienes dijo, no considera atletas, pues afirmó que Guerrero es un “porrista” y Emilio “no sale del gimnasio”. Comentarios que llegaron hasta los oídos de los participantes quienes no tardaron en reaccionar.

Previamente en La Verdad Noticias te dimos a conocer el accidente que sufrió Jahir Ocampo durante la competencia y con el cual puso en riesgo su participación, por lo que en esta ocasión te traemos todos los detalles sobre las diferencias entre los Conquistadores y Rodríguez.

Ramiro y Koke responden tras polémica en Exatlón

Recordemos que Emilio Rodríguez llegó a la competencia hace tres semanas y desde entonces, no ha parado de decir lo mal que le caen los integrantes del equipo azul, pues dijo que le parecen y tienen actitudes de “niños” chiquitos, que hacen tonterías.

Ante la polémica, Koke respondió ante las cámaras: “Se me hace un poco innecesario que quiera seguir aparentando con palabras, pero no con hechos. Que venga y demuestre lo que tiene que hacer y que hable lo que quiera, pero mientras no puede estar tirando basura por la boca si no ha demostrado nada aquí en el programa”.

Haciendo visible su molestia ante los comentarios de su compañero, el integrante de Conquistadores afirmó que se encargaría de sacar a Emilio en los siguientes enfrentamientos y que haría un gesto cuando le ganara.

¿Quién salió de Exatlón México el 21 de noviembre?

Thalía Villavicencio fue la eliminada del pasado domingo.

Tras combatir ante dos compañeras en varios duelos en el mismo circuito, Thalía Villavicencio se convirtió en la siguiente eliminada de la competencia. La participante fue despedida por su equipo en medio de aplausos.

¿Consideras que la situación entre los participantes Ramiro Garza, Koke Guerrero y Emilio Rodríguez empeore durante las competencias de Exatlon México? Déjanos tus comentarios.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!