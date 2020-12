Exatlón México: La ELIMINACIÓN de una participante genera decenas de MEMES/Foto: Twitter

El programa de TV Azteca “Exatlón México” sigue dando de qué hablar entre la audiencia. Cada domingo de eliminación es muy duro tanto para los participantes como para el público, quien tiene que decirle adiós a su favorita o favorito.

El pasado domingo 13 de diciembre, Titanes y Héroes lo dejaron todo en el circuito de pruebas, y desafortunadamente “los rojos” se tuvieron que despedir de Carolina Mendoza alias “Sunshine”, quien perdió la competencia de la eliminación contra Carmelita Correa y Valery Carranza.

La clavadista olímpica de 23 años sacó mucho de su potencial en la batalla, pero no logró conseguir la victoria, así que tuvo que abandonar su sueño de continuar en el reality deportivo de Azteca.

La joven mexicana ahora eliminada aconsejó a sus compañeros del concurso deportivo que lo den todo en la batalla para poder conseguir la victoria en la final, que sigan luchando y no se rindan a pesar de los inconvenientes que se presenten.

Por su parte, el presentador Antonio Rosique felicitó a Caro por su entrega y pasión en Exatlón, ya que la deportista regresó a pesar de haber sufrido una lesión en la tercera temporada del reality, y decidió volver para demostrar todo su potencial.

Mati Álvarez generó memes de Exatlón México

Aunque la partida de Caro dejó a muchos internautas con los corazones rotos, decenas de usuarios de las redes sociales crearon memes de Mati Álvarez durante el programa. Ya que la deportista expresó su frustración debido a lo ocurrido en la primera batalla de supervivencia.

Mati aseguró que no pudo encontrar el tiro, y eso la perjudicó al momento de la competencia. El público de Exatlón México no pudo evitar realizar varios memes de este momento en particular.

