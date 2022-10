Exatlón México: Germán Sanchez afirma que por mala suerte fue eliminado

Germán Sánchez fue el eliminado del famoso reality show de Tv Azteca Exatlón. Este participante era del equipo de los Famosos del equipo rojo. Así que se convirtió en el segundo eliminado de esta nueva temporada.

Así que en exclusiva, en La Verdad Noticias, te contamos qué es lo que él opina sobre su salida del programa y cómo se sentía al enfrentarse a sus contrincantes Yahel Castillo y Josúe. Además, se enfrentó a las críticas de Valeria Payén.

Aunque Germán ya había sobrevivido a una eliminación anteriormente contra el equipo azul. Él confesó que en esa ocasión sí estaba muy nervioso, pero logró ganar y quedarse más tiempo en el reality.

Germán Sánchez comentó que en esta segunda eliminación estaba tranquilo

Germán Sánchez abandona al equipo rojo.

El ex participante de Exatón México, Germán Sánchez, comentó que en esta segunda eliminación ya no estaba tan nervioso como en la primera, sin embargo, afirma que la suerte ya no estuvo de su lado como antes.

“Cuando veo el vídeo me doy cuenta que fueron por segundos, lanzaba la empanada, pero nunca se cayó, es algo que te das cuenta estando dentro del Exatlón, donde sabes que es por suerte y depende del momento, no sé cómo llamarlo” comentó Germán.

Asimismo, asegura que no sabe si las críticas de Valeria Payén eran para él o para otro atleta, pero afirma que por su parte todo está bien y no tiene nada en contra de ella.

“A lo mejor sí, seguro iba para mí o para Yahel (ríe), pero no lo he visto y no me lo tomo a pecho, al final de cuentas Valeria siempre se portó bien, en el vídeo de mi eliminación traigo algo rojo en la muñeca y me lo regaló ella cuando salí. Exatlón tiene algo; te saca tu peor versión o la realidad, no solo te hace ver bonito ante las cámaras” dijo el atleta.

