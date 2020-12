Exatlón México: Ex atleta reveló que vivió RECHAZO por ser la nueva ¡Escándalo!

Ex atleta de Exatlón México confesó que sufrió rechazo de los Titanes

En La Verdad Noticias te informamos que en el reality show, la atleta eliminada del pasado fin de semana fue la participante Carolina Mendoza conocida como "Shunshine", la joven deportista tuvo que despedirse de las playas de Exatlón México.

La salida de la deportista causó todo un revuelo en las redes sociales, pero ahora ha surgido un nuevo escándalo. La eliminada de la cuarta temporada del programa de TV Azteca, comentó a los conductores de "Venga la Alegría" que se sentía rechazada y en soledad.

Recordamos que la participante Carolina Mendoza fue una de las nuevas competidoras que se unió al equipo de Titanes para vencer a los Héroes, pero tras su llegada a la playa de Exatlón México, sus demás compañeros la rechazaron por ser el nuevo elemento de los rojos.

Durante la entrevista que tuvo para el programa de TV Azteca, la atleta mencionó que fue un momento difícil que vivió en las playas del reality show, pues siendo el refuerzo que llegó el pasado mes de noviembre, se percató que sus compañeros estaban integrados en grupos.

"No me hallé en ningún grupo y eso me hizo sentir sola". Comentó.