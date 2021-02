Exatlón México: Atletas reaccionan al pleito de Pato Araujo y su esposa

En esta cuarta temporada del reality show Exatlón México, han sucedido situaciones que han ocasionado el disgusto de los televidentes, debido a las actitudes que han tenido algunos atletas en el campo de batalla, tal y como sucedió con el deportista Pato Araujo.

Luego de la pelea que tuvieron Araujo y su esposa, causó todo un revuelo en las redes sociales, los usuarios opinaron al respecto, aunque no fueron los únicos, pues los atletas de Héroes y Titanes también hablaron sobre lo que pasó.

En La Verdad Noticias te compartimos el video que la cuenta oficial de Instagram de Exatlón México compartió, pero ahora te damos a conocer las reacciones que tuvieron algunos participantes por la pelea que tuvieron dos de los atletas del equipo rojo.

Pato Araujo causó revuelo por su actitud en Exatlón México

Atletas de Exatlón México reaccionan por la pelea

Cada competencia que se enfrentan los atletas en el reality show de TV Azteca, siempre habrá un perdedor y un ganador, aunque algunos no pueden confrontar la derrota, tal y como sucedió con Pato Araujo, quien no pudo ganar en el Exatlón City.

Debido al escándalo que protagonizó el atleta de Titanes sus compañeros y algunos deportistas de los azules comentaron sobre la actitud del deportista, Christian Anguiano reconoció que hay emociones explosivas en la competencia.

Por su parte Heliud Pulido comentó que el equipo estaba muy emocionado de poder ganar el auto, porque era un premio que todos querían, pero por la frustración que todos tenían, Araujo tomó una actitud explosiva que se vio reflejada en el circuito.

Mientras que Aristeo Cázares mencionó que no fue el mejor día de Pato Araujo en Exatlón México, pues debido a su mal humor y al fuerte carácter que tiene, se enojó porque los Titanes no pudieran ganar la competencia y no se llevaron el premio sino los Héroes.

