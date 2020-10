Exatlón México: Atleta sufre TERRIBLE accidente en un circuito extremo ¡OMG!

Atleta de Exatlón sufre una lesión en plena competencia

Cada día la competencia entre los atletas de Exatlón México es más exigente, cada competidor se ha familiarizado con los distintos retos extremos en el campo de batalla, pero en el anterior programa del reality show de TV Azteca, una participante sufrió un terrible accidente.

Y es que, en la cuarta temporada del programa deportivo más visto en la televisora del Ajusco, tanto los atletas del equipo "Héroes" como "Titanes" se han lesionado en algunas de las competencias, poniendo en riesgo su permanencia, tal y como ocurrió con una deportista.

Recordamos que la atleta Stephania Gómez ex integrante del equipo azul, tuvo que salir del programa Exatlón México, debido a la fuerte lesión que tuvo, pero ahora otra integrante del equipo podría irse, pues Evelin Guijarro no pudo terminar el circuito extremo debido a un accidente.

Atleta de Exatlón México preocupa a los usuarios por una fuerte lesión

Evelyn ha tenido un muy buen desempeño en esta cuarta temporada del reality show de TV Azteca, y es por ello que en el programa del jueves 22 de octubre dieron a conocer el enfrentamiento de la atleta contra Mati Álvarez, quien es una fuerte rival.

Pero al comienzo de la competencia, la atleta Evelyn Guijarro, no pudo continuar con el reto del circuito extremo debido a que su rodilla se falseó y ya no pudo seguir compitiendo. Tras lo sucedido los participantes del programa no dudaron en ayudarla.

Tras lo sucedido, algunos internautas han mencionado que la producción de Exatlón México tiene favoritismo con los azules. Por lo pronto no han dado más detalles al respecto sobre la lesión de la atleta, por lo que en La Verdad Noticias, te mantendremos informado de más detalles.

Atleta de Exatlón México sufrió una fuerte lesión

¿Crees que debieron suplir a la competidora que se lesionó?