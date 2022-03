Exatlón México: Atleta del equipo rojo podría renunciar a la competencia

Atleta podría renunciar a Exatlón México

Un participante del equipo rojo en Exatlón México All Star, podría renunciar a la competencia, se trata de Pato Araujo, esto por diversos conflictos con sus compañeros.

El actual campeón del equipo rojo se siente decepcionado por diversas situaciones, mismas que podrían originar su salida.

La principal razón es que su esposa Zudikey Rodríguez será la eliminada este 20 de marzo, a pesar de que ha sido una de las participantes más polémicas.

Esta noticia se ha dado a pesar de que en La Verdad Noticias te mencionamos recientemente que Exatlón México durará más.

Eliminado de Exatlón All Star

Zudikey Rodríguez sería la eliminada de 20 de marzo

Aunque no se ha confirmado, la atleta Zudikey Rodríguez sería la próxima eliminada, cuestión que le afectaría mucho a su esposo Pato Araujo, quién en uno de los favoritos para ganar Exatlón México All Star.

"Yo quiero que sepas que si no se me dan las cosas va a ser porque de verdad no se me dieron, pero de verdad me esforcé. Soy una persona que lucha, mi amor. Vas a ver que todo va a salir muy bien”, le dijo Zudikey a Pato ante el riesgo de irse a eliminación.

Ante tal declaración, el ex futbolista no pudo evitar llorar, recordemos que la pareja se conoció en el reality deportivo e incluso se casaron en las playas de República Dominicana.

Pato Araujo tendría problemas con su equipo

Pato Araujo podría renunciar en Exatlón México

Otra de las razones por las que Pato Araujo podría salir del reality deportivo Exatlón México, es que ha presentado problemas con su equipo y ha afirmado que no se siente parte del equipo.

Recientemente tuvo un enfrentamiento con Heliud Pulido en uno de los circuitos por la supervivencia, además expresó que “no tiene un equipo realmente”.

Se especula que la salida de Pato Araujo de Exatlón México podría ser por la eliminación de su esposa, además de los múltiples conflictos que tiene el equipo rojo.

