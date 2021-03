Exatlón México: Aristeo Cázares reacciona al comentario de Carolina Mendoza

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que además de los duelos de Exatlón México, también los participantes le han dado una oportunidad al amor, algunos deportistas se dejaron ver en una situación romántica, tal y como sucedió con Aristeo Cázares.

Pero ¿qué fue lo que pasó con el ex atleta de Titanes? Recordamos que en "Venga la Alegría", Carolina Mendoza confesó en pleno programa en vivo que le gusta el deportista, pues cuando ambos estuvieron en el reality show de TV Azteca siempre estaban juntos.

En varias ocasiones los ex atletas del programa Exatlón México, se dejaron ver muy cariñosos, pero luego de la salida del atleta del reality, la deportista Carolina compartió unos extraños mensajes y aseguran que son dirigidos para Aristeo Cázares.

Ex atleta de Exatlón reacciona a la indirecta

En el mensaje que compartió la ex atleta del reality show de TV Azteca comentó: "Ya me cansé de ser un 'por si acaso' dile adiós a tu mejor opción", de igual forma compartió otro mensaje: "El amor a medias se ha vuelto moderno".

Ex atleta de Exatlón reacciona a las indirectas de una atleta

"Somos responsables de hacer el bien y compartirlo, soy uno de los guardianes y mensajeros". Mencionó.

Tras darse a conocer las supuestas indirectas de Carolina Mendoza, el ex atleta de Titanes recurrió a su cuenta social de Instagram para compartir un mensaje, donde ha agradecido el apoyo que le brindaron sus seguidores cuando estaba compitiendo en los diferentes circuitos.

Y es que, recientemente, el deportista fue uno de los invitados al programa "Venga la Alegría" donde tuvo la oportunidad de platicar cómo fue su experiencia en el reality de deportes extremos, además habló sobre sus romances y las polémicas.

Aunque Aristeo Cázares no aclaró sobre el supuesto romance con la ex atleta de Exatlón México, pero aseguró que por el momento no tiene dueña, dejando en claro que se encuentra soltero, lo que ha causado revuelo en las redes sociales.

