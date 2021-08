Exatlón México: Ana Lago responde furiosa las críticas sobre su físico

Luego de ser una de las participantes más polémicas durante la pasada temporada de Exatlón México, la gimnasta Ana Lago respondió a todos los usuarios que constantemente critican por la forma de su físico en la actualidad,

La medallista olímpica reconoció que ha subido de peso y no se encuentra en su mejor momento; sin embargo, aseguró que esto se debe a su última operación en la rodilla, pues la recuperación no le permite todavía entrenar a otro ritmo.

"Me da mucha risa que quieran seguirme “ofendiendo” diciéndome que estoy GORDA, que tengo “UNOS KILOS DE MÁS”, dice parte del mensaje compartido por la gimnasta olímpica mexicana en sus redes sociales. Según informa el portal El Heraldo.

Ana Lago mandó un fuerte mensaje

Ana compartió su respuesta en una hostoria de Instagram.

En ese sentido, Ana explicó que su actual estado físico es debido a la operación en la rodilla a la que se sometió recientemente, hecho que le había impedido volver a retomar sus actividades en el gimnasio.

“Si no estuviera consciente de ello, si no supiera que voy regresando a hacer ejercicio por lo de mi operación de rodilla, si no supiera que poco a poco estoy volviendo a tener mi estilo de vida como era antes”, escribió la histórica medallista.

Cabe recordar que la exintegrante de los "Titanes" estuvo como comentarista de TV Azteca durante los pasados Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en las transmisiones de gimnasia, además de colaborar en los diferentes programas de análisis.

¿Qué medalla ganó Ana Lago?

La gimnasta mexicana ha hecho historia.

La gimnasta mexicana participó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2010, competencia en la que ganó dos medallas y se convirtió en la primera mujer mexicana en ganar una medalla de oro en gimnasia artística.

Ana Lago cuenta con 3 medallas en su carrera, ya que la regiomontana de 23 años consiguió ganar una medalla de oro en gimnasia de piso en 2011 y dos de plata en la misma disciplina, en 2010 y en 2014.

