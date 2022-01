Exatlón México All Star: dos atletas rechazaron participar en el nuevo programa

El famoso programa traerá de regreso a sus mejores ex participantes/Foto: Gluc

Exatlón México está preparando su versión “All Star”, donde estarán convocados los campeones y subcampeones de las emisiones anteriores del programa de TV Azteca, por lo que tendrán a los mejores competidores de todas las temporadas; pero, hay algunos que decidieron rechazar el proyecto.

Actualmente se está transmitiendo la quinta temporada del reality deportivo, Guardianes vs Conquistadores. Pero será el próximo lunes 31 de enero cuando dé inicio la nueva etapa que tendrá de regreso a grandes competidores, incluso quienes ganaron temporadas anteriores.

Como informamos en La Verdad Noticias, Exatlón México ya ha confirmado a algunos atletas que estarán en All Star. Algunos de ellos son Mati Álvarez, Ernesto Cázares, Evelyn Guijarro, Aristeo Cázares, Javi Márquez, Pato Araujo, entre otros.

Atletas que rechazaron o no han confirmado que estarán en Exatlón All Star

Mediante redes sociales se dio a conocer que la gimnasta Ana Lago tuvo que rechazar participar en All Star debido a que no puede estar en el programa, posiblemente por cuestiones de trabajo.

“Amores me encanta la idea del all star, me encanta la idea de que me hayan invitado, que me hayan considerado pero esta vez dije que no, no porque no quiera si no porque no puedo”, escribió en su Twitter.

Mientras que el gimnasta Daniel Corral aún no ha confirmado si estará de regreso en el nuevo programa de Exatlón México; pero algunos creen que sí aceptó estar en el proyecto, ya que este año no competirá en los Olímpicos.

La quinta temporada de Exatlón México podría ser la última

Debido a las pésimas críticas en cuanto a su más reciente temporada, la producción de TV Azteca decidió hacer una última apuesta, recortando el final de la quinta temporada y anunciando la versión All Star.

Esta será la “última carta” para Exatlón México en Azteca Uno, por lo que si no el regreso de los competidores no tiene el éxito que se espera, posiblemente ya no habrá más temporadas del reality.

