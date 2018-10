Exatlón: Karen Pérez, ni sus habilidades en el CrossFit le bastaron para ganar

En la octava semana de transmisiones, Karen Pérez se convirtió en la décima eliminada del programa “Exatlón México”.

Aunque la atleta se sometió con esfuerzo y disciplina a duras practicas de CrossFit antes de entrar a la competencia, no le fue suficiente para destacar, pues desde el inicio del reality su participación estuvo llena de varios tropiezos.

No podemos negar que con el paso de las semanas las cosas cambiaron, pues su rendimiento en la competencia mejoró, aunque esto no logró asegurar la permanencia.

Karen Pérez no logró llegar a la final de Exatlón

Confesiones de Karen Pérez tras su salida de “Exatlón”

“Al principio me fue muy mal, no daba los puntos a mi equipo como hubiera querido, pero después de eso fui creciendo poco a poco, mejorando en los circuitos, me sentía cada vez más adaptada, disfrutaba la competencia, estaba en un buen momento, pero sabía que arrastraría con la eliminación porque mi desempeño durante las primeras semanas no había sido bueno”.

Karen Pérez reconoció que el equipo integrado por “Los Contendientes” se ha visto en desventaja porque sus elementos no son deportistas profesionales, sin embargo, han puesto todo su esfuerzo para alcanzar el nivel de los demás contendientes.

Mis rivales son atletas de alto rendimiento, yo no.

“La diferencia que tenía con mis rivales era la mentalidad de competencia, ellos son atletas de alto rendimiento, en mí caso me costó mucho calmar mis nervios y saber enfocar el cuerpo con mi mente, siento que fue lo que más se me dificultó", declaró la atleta.

GUERRERA��



Karen Pérez revela su experiencia en el @ExatlonMx y todo lo que aprendió gracias a eso��



✅¿Cómo sintió la adaptación?

✅La frustración que sintió

✅¡Un equipo de futbol la quiere!



¡Tienes que verlo!����https://t.co/t7wiM4b45N



��️@NancydelaP

��@fotocarlos28 pic.twitter.com/BIyrbddA9d — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) 12 de octubre de 2018