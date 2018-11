Exalumna de 'La Academia' ¡está embarazada!

Una exalumna de ‘La Academia’ pasó años intentando concebir un bebé con su pareja sin éxito…¡hasta ahora!.

Se trata de Wendolee Ayala, de 35 años, integrante de la primera generación de La Academia, quien está viviendo un gran momento personal, y es que luego de dos años de intentar embarazarse, compartió que tiene 15 semanas de embarazo, después de someterse a un tratamiento de fertilidad en Estados Unidos.

ENTREVISTA

-Wendolee, vives un gran momento...

"El mejor, diría yo; tenía más de dos años intentando embarazarme y por muchas razones no habíamos podido lograrlo. Con mi esposo tengo 13 años juntos y ocho de casados, pero nomás no llegaba".

-¿Llegaste a pensar que no serías madre?

"Sí, claro, porque hace 10 años tuve células precancerosas en el útero, y todo eso influye; pero a finales del año pasado empezamos con el tratamiento de fertilidad y pegó a la primera".

-¿Qué tratamiento fue?

"Me sometí a uno llamado histerosalpingografía y fue muy rápido; gracias a que a mi marido lo cambiaron de trabajo y le dieron un seguro médico que abarca tratamientos de fertilidad, porque acá son carísimos".

-¿Cómo fue el tratamiento?

"Metieron un catéter por el útero, el cual se infla y dispara agua salina para tomar una especie de radiografía y ver si las trompas están obstruidas. Fue muy doloroso, espantoso, pero incrementa las posibilidades de quedar embarazada, y así fue; a mí me hicieron esto un martes y para el fin de semana sentí que pegó".

-Dinos cómo te diste cuenta de que estabas embarazada...

"Me encontraba en México grabando una película, que es otra de las cosas maravillosas que me pasaron este 2018, pero no puedo decir mucho; y me dio antojo de tamarindos con chile, y lo empecé a sospechar".