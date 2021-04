Exactriz de Tv Azteca criticó sin piedad a conductores de Hoy

Lolita Cortés ha causado polémica en el nuevo concurso de baile del programa Hoy y es que en las participaciones ha criticado duramente a algunos integrantes del matutino de Tv Azteca, entre ellos a Anel Noreña y a Carlos Benavides.

Tal parece que después de dejar TV Azteca y unirse a las filas de Televisa con el nuevo concurso de baile del programa Hoy, Las Estrellas Bailan en Hoy, Lolita Cortés a la hora de calificar a unos de los actores de Televisa y conductores de la emisión no tuvo piedad.

Hay que recordar que Lolita Cortés, varios años fue una de las más duras jueces en el reality de canto, ganándose el apodo de La Juez de Hierro, dado a qué no tenía pelos en la lengua al momento de dar su crítica y poner calificaciones que incluso podrían estar bajo el número cinco.

El nuevo concurso de baile del Programa Hoy

Pero ahora, durante su participación en Las Estrellas Bailan en Hoy, la polémica Lolita Cortés hizo alarde de su sobrenombre, pues al ver la presentación de Anel Noreña, líder de la sección '40, 80' del matutino, junto a Carlos Bonavides, los hizo pedazos y les dio un tres de calificación.

“No digan que son bailarines profesionales, porque no lo son”.

Además complementó con una crítica así: Que usted baila muy bien, me parece maravilloso, pero no es profesional, y una cosa, no miren al suelo, las cámaras están en otro lugar, seduzcan a la cámara como lo han hecho tanto tiempo.

El apuesto Carlos Bonavides y la carismática Anel Noreña no quedaron indiferentes y le respondieron de lo más amable a la jueza, señalando que prometían ir aumentando en calificación y aclararon que su profesionalismo venía del corazón, enterneciendo al resto del elenco.

“Lo que nos criticó es que dijimos que éramos profesionales”.

Pero lo que no aclaramos es que somos profesionales de corazón, respondió Carlos. Prometemos subir, subir la calificación", agregó Anel.

Cabe mencionar que siguiendo con su feroz estilo, Lolita también hizo pedazos a la pareja conformada por Lamba García y Mariana Echeverría, a quienes les dijo que debían mover más sus caderas y a la conductora de Me Caigo de Risa le aconsejó que se dejara guiar por el guapo actor, quienes aceptaron la crítica constructiva.

