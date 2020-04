Exactriz de Televisa PERDONA a su hijo que la golpeaba ¡Gran reconciliación!

Merle Uribe es una famosa exactriz de Televisa, que recientemente ha causado controversias al haber hablado en exclusiva para el programa 'Hoy', en donde mencionó acerca de la relación con su hijo Héctor Tapia, a quien acusó de golpeador hace algún tiempo.

Resulta que la famosa exactriz de Televisa, Merle Uribe, ha abierto su corazón y al borde del llanto expresó que en estos tiempos es de reconciliación, por lo que habló de la relación actual con su hijo, Héctor Tapia, a quien acusó de golpeador, asegurando que todo ha sido olvidado hasta ahora.

Hay que recordar que Merle Uribe y Héctor han protagonizado peleas públicas y demandas entre ellos, pero tal parece que todo eso ha quedado en el pasado, ya que la actriz confesó que todo lo malo se ha perdonado y están buscando restablecer su vínculo familiar, así lo expresó la actriz:

Tuve un acercamiento con Héctor, y para mí, todo lo que me hizo y dijo está olvidado, es tiempo de reflexionar y de pensar en no hacer daño nunca más a las personas que se supone que queremos, no debemos ser orgullosos ni soberbios".

Sobre este cambio que ha tenido la actriz, mencionó que la situación del Covid-19 le ha abierto los ojos y la ha hecho entender que estos momentos son una lección de Dios para enseñarnos que debemos de amar más y odiar menos, ante lo que resistiendo las lágrimas pidió que termine pronto para poder verlo.

“Esto ha sido una gran lección que Dios nos está dando para que amemos más y odiemos menos".

Pleitos por las exclusivas noticias

Cabe destacar que recientemente en su columna Alex Kaffie ha desmentido la exclusiva de esta noticia, ya que el reportero Sebastián Reséndiz ‘alias’ Felicia Mercado presentó ayer ahí como información exclusiva que Merle Uribe y su hijo Héctor Tapia habían hecho las paces en el programa Hoy, por lo que aclaró que lee aclaró a él y a su jefa Magda Rodríguez que tal exclusiva fue de Ventaneando, por que dicha información se dio a conocer en el programa líder de espectáculos el jueves pasado.