Exacadémica presume su pancita de embarazo, a días de dar a luz

Dalú enternece las redes con su pancita de embarazo.

A través de sus redes sociales, la exacadémica Dalú presumió su pancita de 8 meses de embarazo y confesó los “achaques” que ha enfrentado en está etapa.

Recordemos que Dalú fue la gran ganadora de la edición 12 del reality de Tv Azteca, La Academia y ha mantenido activa en el mundo de la música.

En las noticias de la farándula te damos a conocer que la cantante se ha sincerado con sus seguidores sobre el difícil proceso que ha vivido y la gran emoción que siente a semanas de dar a luz.

Dalú enternece las redes, con su pancita de embarazo

La cantante Dalú compartió en redes sociales que durante el primer trimestre de su embarazo, tuvo todos los síntomas, por lo que se tuvo que tomar un descanso de sus actividades, ahora que está en su octavo mes habla de lo que ha vivido.

"Que rápido han pasado 8 meses: 2 dormida, 3 vomitando y 3 de ver mi cuerpo transformarse, nadie nos cuenta lo difícil que son todas las etapas al crear vida y tampoco nos cuentan que todo se vuelve mínimo al sentir sus pataditas hermosas”, afirmó.

En una reciente entrevista para el programa “Venga la Alegría”, la cantante reveló que ya está preparada para la llegada de su bebé, quién confirmó que es una niña.

Te puede interesar: La Academia 20 años: Aseguran que hay un brote de Covid-19

¿Quién es el novio de Dalú de la Academia?

Dalú no ha dado detalles de su relación amorosa.

El novio de la cantante Dalú no pertenece al mundo del espectáculo, por lo que se conoce muy poco de él y la cantante se ha negado a dar detalles de su relación.

“La verdad es que me gusta mantener mucho mi relación en privado, más porque él no es del medio artístico y no está acostumbrado a toda la atención, a las cámaras, los focos y los fans”

En La Verdad Noticias te dimos a conocer que Dalú sorprendió a sus seguidores al anunciar su embarazo, pues siempre ha mantenido su vida privada en completa discreción.

A pesar de su avanzado embarazo, Dalú sorprendió al aparecer en el estreno de la edición 20 años de La Academia.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.