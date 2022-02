ExTimbiriche detecta infidelidades íntimas de esta forma

Una famosa exTimbiriche hizo una fuerte declaración que desconcertó a todos sus seguidores, pues aseguró que el olfato es su mejor aliado al momento de detectar a las personas infieles.

Fue durante una entrevista para el programa de Yordi Rosado, la famosa Mariana Garza habló de distintos temas sobre su vida personal y su trayectoria como artista, pero uno de los temas que más llamó la atención de los espectadores fue cuando se sinceró sobre su noviazgo con el también actor Pablo Perroni.

La integrante de Timbiriche, Mariana de la Garza lleva varios años solteras luego de separarse de su expareja, aunque durante este tiempo asegura que desarrolló una manera muy eficaz de detectar una infidelidad.

¿Cómo detecta infidelidad Mariana de la Garza?

Resulta que Mariana Garza de 51 años mencionó que sí ha sufrido de infidelidades por parte de algunas parejas, pero estas experiencias le han permitido desarrollar un buen olfato, pues la también productora de teatro ha descubierto engaños al oler a sus parejas.

Es por eso que la actriz señaló que es muy sencillo saber si una pareja duerme con alguien más debido al olor que trae impregnado, aun cuando intenta lavar con jabón, una vez que Yordi Rosado le cuestionó sobre cómo es que huelen los hombres cuando esto sucede, Mariana respondió muy firme:

"a sexo".

La famosa mexicana expresó que el olor de las mujeres es mucho más fuerte a comparación de los hombres, es por ello que se ha dado cuenta de que sus exnovios le han sido infieles, ya que huelen a otra mujer:

"es mucho más el olor de una mujer, que no es que conozca a esa mujer, pero es un olor de los genitales de otra mujer", afirmó.

Actriz revela el tip

“Primero, hace mucho tiempo que no estoy en esa situación porque no tengo pareja; dos, todo tiene que ver y ahí está el tip, dónde se supone que viene la persona y luego en mi caso específico, de pronto es común que en lugar de ir en la mañana al gimnasio, después a tus actividades, y después a la casa, a veces pasa que no, que vienes del gimnasio y acabado de bañar”, indicó la cantante.

Si recordamos De la Garza estuvo casada en dos ocasiones, primero con el padre de su primera hija, Benjamín Alarcón, para luego unirse en matrimonio con Pablo Perroni, con quien estuvo casada desde 2006 hasta el 2017 y con quien tuvo a su segunda hija, María.

Cabe destacar que la exintegrante de Timbiriche, en su matrimonio con Perroni terminó por decisión de él, pues sentía que su relación no estaba funcionando y que ya no estaba sucediendo lo que una vez experimentaron, aunque el público mexicano creyó que su divorcio surgió porque el primo de Maite Perroni es bisexual.

