Ex suegra de Inés 'N' dice que siente que la espían "me persiguen"

En medio del polémico caso de Inés ´N´, Tita Bravo cree que la famosa conductora ha mandado a gente para que la espíe y que incluso algunos de sus conocidos le habrían dicho que hay personas vigilándolos.

En un encuentro con la prensa, Bravo expresó que le han llamado personas desconocidas y hasta sus conocidos le han comentado que hay gente siguiendo los, insinuando que vienen de parte de su ex nuera.

“Pues he tenido así varias coincidencias medio extrañas de teléfonos"

"O sea de que me persiguen. De hecho, han estado personalmente espiándome, así como ahorita, de repente llega alguien que conozco y ya me están espiando. ¿Quién más? (los va a mandar)”, indicó.

Ex suegra de Inés "N" se siente perseguida

En otros temas, comentó que no ha sabido nada del paradero de Inés ‘N’ o su pareja, así como tampoco ha podido ver a sus nietos desde hace mucho tiempo, por lo que espera que las autoridades puedan hacer algo para localizar a la ex pareja de su hijo.

“Esperando a ver a qué hora, porque la Interpol anda en marte o en júpiter. No sé que decir”, indicó Tita Bravo.

Bajo este panorama, le mandó un mensaje a la presentadora para que pronto “se le ilumine la cabeza” y pueda llegar a un acuerdo con respecto a su caso legal, pues considera que esta situación afecta profundamente a sus nietos.

“Que se les ilumine la cabeza y pongan los pies en la tierra y llegar a un acuerdo para estar en paz, porque ya es muy desgastante".

"No (hay odio), simplemente, pues nada, ella empezó con la guerra y a mí sí, cuando me buscan, me encuentran y sin piedad”, expresó.

Video: Berenice Ortiz

Acerca del tema de sus nietos, un abogado que se encontraba en la entrevista detalló que ella puede pedir la guarda y custodia de los pequeños, argumentando que todo el escándalo mediático de su madre los perjudica.

“Ella, como abuela, puede solicitar la guarda y custodia y la convivencia con los nietos, independientemente de los papás. Son derechos humanos que tienen los menores, el interés superior del menor es que convivan con el padre, la madre, los abuelos e inclusive con los tíos. Es una estrategia que se está planteando”, contó.

