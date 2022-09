Ex suegra de Inés Gómez Mont amenaza con revelar la ubicación de la conductora

Tita Bravo, la ex suegra de Inés Gómez Mont, rompió el silencio sobre el escándalo de la conductora, pues no está dispuesta a quedarse callada, indicó en una entrevista que podría dar la ubicación de la presentadora de televisión y de su esposo a las autoridades.

En La Verdad Noticias te hemos compartido sobre lo que ha ocurrido con la conductora, quien desde octubre del 2021 dejó de compartir publicaciones en su perfil de Instagram, por lo que su paradero ha sido todo un misterio, pero ahora la mamá de Javier Díaz podría ofrecer ubicación a la FGR.

Cabe mencionar que la conductora y Víctor Manuel Álvarez Puga son prófugos de la justicia. En las noticias de la farándula te informamos que fueron acusados por la Fiscalía General de Justicia (FGR) de delincuencia organizada y de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

¿La ex suegra de Inés Gómez Mont dará la ubicación de la conductora?

Ex suegra de la conductora desea ver a sus nietos

Durante una entrevista comentó que con mucho gusto está a las órdenes de la FGR, pues indicó que su hijo sabe dónde está la conductora y su esposo y dijo: "¿Tú crees que no saben dónde están?...yo no contesto el teléfono...¿tú crees que me da miedo algo? no...Es problema de la señora, no mío". Expresó.

Por otro lado, la señora envió un mensaje a sus nietos y solo quiere que ellos sepan que su abuela los extraña y que ya quiere verlos. De igual forma dijo que los niños ya están afectados porque es una decisión terrible que se tiene que tomar, y que los más afectados son ellos.

¿Qué ha pasado con Inés Gómez Mont?

Las autoridades buscan a la conductora y a su esposo

Los usuarios se han preguntado qué ha pasado con Inés Gómez Mont, la conductora se ha mantenido alejada de las redes sociales, luego de que en octubre del 2021 emitieron una ficha roja para su búsqueda; son acusados de lavado de dinero de 3 mil millones de pesos.

