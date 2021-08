La joven Citlalli Fernández, quien estuvo recluida en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla reveló varios detalles sobre lo que se enteró de la youtuber e influencer YosStop al interior del penal.

A casi más de un mes de que Yoss ‘N’ fuera aprendida por supuestos delitos de pornografía infantil, la youtuber mexicana sigue dando de qué hablar. Ahora porque una ex reclusa de Santa Martha identificada como Citlalli Fernández, contó unos detalles de la influencer que también está recluida en el centro penitenciario femenil.

Lo anterior fue para una entrevista con el youtuber MauRG1, donde también compartió su caso y el porqué de haber sido privada de su libertad; una vez afuera del penal abrió una cuenta en la plataforma TikTok para narrar cómo fue su experiencia tras las rejas. Incluso, reveló en TikTok sus convivencias con "La Mataviejitas".

Ex reclusa revela situación de YosStop en prisión

La ex reclusa también comentó la situación por la que atraviesa YosStop; la TikToker reveló que la youtuber e influencer pertenece a la zona de detención 1, del sistema cautelar, a quienes únicamente se les permite salir a caminar dos horas. Detalló que la hermana de “Rayito”, todavía no está con la población y que porta un traje color beige.

De igual manera, expresó que Yoselin "N" no corre demasiado peligro por la situación del COVID-19, pero sí por una interna que estaba buscando enfrentarla, aunque el pleito nunca se realizó entre las reclusas.

Reclusa dijo que cuando viera a la youtuber le iba a pegar

Ex reclusa de Santa Martha revela que quisieron pegarle a YosStop en prisión.

“Una chica de azul, de las que ya oficialmente cumplen su condena, de las mil 500 que hay, anduvo diciendo que le caía mal y que cuando la viera le iba a pegar. Quiso armar su borlote, pero en eso quedó, porque fue como habladuría”, dijo al creador del contenido.

“Con lo del COVID-19 hay custodias en todos lados, sí llega a haber pleitos y a los tres segundos ya está todo el rondín encima. Esa chava era partidaria de la otra chava que denuncia”, agregó la joven Citlalli Fernández. Finalmente, afirmó que la youtuber en un inicio se mostró desconcertada por todo lo que estaba sucediendo.

“Cuando fue su juzgado le tocó ir con una señora dice que la vio como seria y dijo que no sabía cómo a qué iba. La vio como a todas, con la incertidumbre y el susto de que no sabes qué está sucediendo”, sentenció la ex reclusa sobre la situación de YosStop en el penal de Santha Martha Acatitla.

