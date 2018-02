Ex presidente de la HFPA me acosó: Brendan Fraser.

Brendan Fraser, reconocido por su trabajo en películas como La momia y George de la selva, ha provocado gran conmoción en el mundo tras revelar una de las razones por las que desapareció de la meca del cine.

A pesar de que los últimos años fueron difíciles para el actor de 49 años, debido a que se divorció, perdió a su madre víctima de cáncer y se sometió a cirugías como resultado de sus acrobacias en La momia, también reveló que quedó traumatizado luego de un encuentro no deseado en Hollywood.

Durante la entrevista que concedió la publicación GQ, Fraser manifestó que el ex presidente de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), Philip Berk, fue quien le provocó este mal rato.

“A la salida de Fraser del hotel, fue saludado por Philip Berk, un ex presidente de la HFPA. En medio de una habitación llena de gente, Berk extendió la mano para estrechar la mano de Fraser”, relata el artículo.

Brendan Fraser confiesa ser víctima de acoso sexual

Acto seguido, de acuerdo a la versión de Berk, él le pellizcó el trasero en broma. Pero Fraser dice que lo que hizo Berk fue más que eso. “Su mano izquierda se extiende, me agarra y uno de sus dedos me toca en la mancha (el perineo). Y comienza a moverlo… Me sentí como si alguien me hubiera arrojado pintura invisible”.

Luego de este acto, el actor aseguró que no dijo nada a la policía ni lo hizo público, pero si informó a la HFPA lo sucedido, y aunque no culpa a la organización por el declive de su carrera, hoy se cuestiona si esa acusación le trajo como consecuencia el recibir menos ofertas laborales.

“Fraser dice que en este momento se sintió abrumado por el pánico y el miedo”, señala el mismo medio.

El histrión refiere que después de ver a las mujeres vestidas de negro en los Golden Globes en enero, fue que sintió la confianza para contar este suceso; sin embargo, aún esta aterrado por tocar el tema.

“¿Todavía estoy asustado? Absolutamente. ¿Siento que necesito decir algo? Absolutamente”, comentó. “¿He querido muchas, muchas veces? Absolutamente. ¿Me he detenido? Absolutamente. Tal vez estoy exagerando en términos de lo que fue la instancia... Solo sé cuál es mi verdad”, agregó.

Cabe destacar que a la par de que esta historia sale a luz, Fraser ha anunciado su regreso a la pantalla chica con el show Trust en FX, tras una exitosa temporada en The Affair.