Ex policía tiene la colección mas grande de Hello Kitty

Agencias/Diario La Verdad Japón.- El japonés Masao Gunji de 67 años ha estado coleccionando artículos de Hello Kitty durante los últimos 30 años. Recientemente el coleccionista fue reconocido por el libro Guinness como el dueño de la mayor colección de Hello Kitty del mundo. La colección está valorada en 30 millones de yenes (US$266 mil) y cuenta con más de 5 mil objetos.

“Kitty es, de alguna manera, el amor de mi vida”, afirma el hombre desde la casa que hizo construir específicamente para albergar sus tesoros y que atrae a un gran número de turistas, en la localidad de Yotsukaido, en los suburbios de Tokyo.

¿Quén es Hello Kitty?

Difusión

Productos

Creada por la firma japonesa Sanrio, Hello Kitty apareció por primera vez en el país nipón en 1974. Desde entonces, el personaje se impuso con un éxito comercial rotundo a nivel mundial a través de centenas de productos derivados, desde pijamas hasta estuches escolares. Sanrio había causado gran revuelo entre los seguidores del personaje rosado en el mundo entero, al revelar en 2014 que, a pesar de sus bigotes y sus orejas puntiagudas, Hello Kitty no era una gata (kitten en inglés) como se podría haber creído, sino “una pequeña niña, alegre y feliz, dotada de un corazón de oro”.Es un personaje ficticio producido por la compañía japonesa Sanrio y que ha sido durante mucho tiempo la más popular de esta compañía. Fue diseñada por Yuko Shimizu y el primer producto, una empanada de pollo, se lanzó en Japón en 1974 y en los Estados Unidos en 1976.Tras el primer diseño realizado por Shimizu, Yuko Yamaguchi se convirtió en la diseñadora oficial de Hello Kitty y lleva más de veinte años diseñando todo tipo de productos, accesorios y complementos de Hello Kitty. El personaje es una gata de color blanco, muy geométrica, con un distintivo lazo u otra decoración en su oreja izquierda. En 1976 obtuvo derechos de autor y actualmente es una marca conocida internacionalmente. La línea de Hello Kitty genera unos 250 millones de euros anuales por la venta de licencias.Existe un parque temático oficial propiedad de Sanrio, conocido comoLa marca ganó importancia a finales de la década de 1990 cuando varias celebridades como Mariah Carey adoptaron a Hello Kitty como una tendencia de moda.A día de hoy personajes como Paris Hilton o Steven Tyler perpetúan esta tendencia. Actualmente, España es el tercer país europeo en volumen de ventas de productos de Hello Kitty, sin contar las marcas como Oysho, H&M o Victoria Couture que reproducen su imagen con el consiguiente permiso.Entre los productos de Hello Kitty pueden encontrarse desde material escolar hasta accesorios de moda o joyería.