Ex participante de Survivor México proclamó ganador a Yusef por esta razón

En La Verdad Noticias te dimos a conocer al gran ganador de la tercera temporada de Survivor México, pues Julián se convirtió en el campeón de esta edición, aunque las críticas no se hicieron esperar de algunos usuarios, ya que las estrategias que llevaron a cabo los finalistas dividió opiniones.

Cabe mencionar que el ganador de esta temporada fue elegido mediante votos del público, quien tomó la decisión de elegir a Julián Huergo como el absoluto ganador, mientras que Nahomi y Kenta no lograron convencer a los televidentes por lo que pasó en las competencias y en el Concejo Tribal.

Recordamos que antes de darse a conocer a los finalistas, los sobrevivientes no querían a Yusef en la final, así que armaron una estrategia para eliminarlo de la competencia, lo que fue muy comentado, ya que el atleta no tuvo la oportunidad de ir a un Juego de Extinción ya que no había con quién competir.

Ganador de Survivor México le mandó poderoso mensaje a Yusef

Lalo Urbina apoyó a Yusef

Y es que, en las noticias de la farándula te compartimos las reacciones de los usuarios por la polémica salida de Yusef, quien no compitió para defender su lugar, ya que de manera automática fue eliminado del reality show de TV Azteca.

Tras el final de la tercera temporada, el primer ganador del reality Eduardo Urbina le mandó un mensaje a Yusef y expresó: "Nunca me acordé de esa parte del humano llamado cobardía disfrazada de estrategias los verdaderos guerreros buscamos honor y dignidad y eso solo se logra derrotando a los mejores en el campo de batalla". Expresó.

¿Cuántos Survivor ha habido en México?

Lalo Urbina fue el primer ganador del reality show

El reality show de Survivor México de TV Azteca ha lanzado tres temporadas. En la primera el ganador fue Eduardo Urbina, quien ganó compitiendo con Duggan. El segundo ganador fue Pablo Martí y fue elegido a través de votos, y el tercer ganador fue Julián Huergo.

