Ex participante de La Academia denunció que fue acosado en Tv Azteca

La Academia fue uno de los programas de televisión más importantes que ha habido en la historia de Tv Azteca, y es que este fenómeno hizo que se rompieran todos los rating a nivel nacional, con 14 concursantes que llegaron a buscar un lugar en el mundo de la música.

En ese sentido, años despues unos trapitos han salido al sol en la televisora del ajusco, despues de que uno de los integrantes de la primera generación denuniara que fue victima de acoso sexual por parte de uno de los ejecutivos de Azteca en ese entonces.

Se trata de Héctor Zamorano, el primer expulsado en la historia del reality, quien a través del programa Chisme No Like rompió el silencio y dijo todo lo que vivió a meses de salir del reality.

“Tras mi expulsión viví 8 meses en un hotel, pagado por Azteca, prácticamente sin hacer nada y fue una vez que una actriz me invitó a salir a un antro, donde iba Sergio Segura y otro talento de Azteca, donde me dan una copa y me sentí muy mal”, reveló.

Según el ex académico, Sergio Segura intentó meterse a su cuarto sin embargo, él se lo negó, por lo que al día siguiente recibió una especie de amenaza por parte de este directivo, quien le dijo que si quería crecer en la carrera artística tenía que ser “Inteligente”.

Pero esa no fue la única ocasión en que recibió acoso, sino que hubo un segundo intento, un poco más grave de hecho.

“Me saqué de onda y le dije que qué estaba haciendo, y me dice vamos a tomar algo y le dije que no. No hubo contacto físico, pero sí me asusté y tomé el teléfono pero no dije a quién iba a llamar, y en ese momento se fue a su cuarto”.