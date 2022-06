Ex participante de Exatlón termina trabajando como limpiaparabrisas

Uno de los hombres que participaron en Exatlón México Guardianes vs. Conquistadores se vio obligado a cambiar el deporte y las canchas para comenzar a trabajar como limpiaparabrisas en las calles.

Este reality show ha visto concursar por sus instalaciones a diferentes deportistas y aunque algunos se han mantenido vigentes en los medios y han logrado convertirse en patrocinadores de diferentes marcas, algunos no tuvieron la misma suerte.

Otros más desaparecieron de los reflectores ya que estar frente a las cámaras no era lo suyo pero hay un caso en particular que fue publicado por la prensa, ya que un ex participante decidió incursionar como limpiaparabrisas en un crucero.

¿Ex participate de Extlon se convierte en limpiaparabrisas?

A pesar que muchos medios de comunicación pensaron que era real que Jonathan García, medallista nacional de tenis y exconcursante del concurso Exatlón México Guardianes vs Conquistadores se había convertido en un limpiaparabrisas.

Todo se trató de una broma, ya que en un momento de diversión, Yuseff retó a Jonathan García a bajarse de un coche en el que viajaban durante el semáforo para trabajar como limpiaparabrisas y ganarse unos cuantos pesos.

En la grabación se puede observar que García acepta el reto y vuelve contento con 5 pesos en la mano.

¿Habrá temporada 7 de Exatlón?

Han asegurado que la producción de TV Azteca decidió darle una segunda oportunidad al proyecto para la temporada 7, han surgido especulaciones de que esta temporada sería una nueva edición con nuevos atletas, y que el reality podría llegar en el 2023.

