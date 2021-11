Ex participante de Exatlón México revela que hay quienes “fingen” en el reality

Exatlón México se ha convertido en el programa de competencia favorito de miles de espectadores de TV Azteca. Sin embargo, la ex participante, Gabriela Espinosa, hizo una revelación que ha generado controversia entre el público, ya que insinúo que la “unión del equipo” de los Guardianes es “fingida”.

Durante una entrevista en el programa “Venga La Alegría”, la reciente eliminada del Equipo Rojo habló sobre su experiencia en el reality show, donde aseguró que alguna vez, luego de una competencia hubo un abrazo, pero sus compañeros le dijeron que “las cosas no eran así” (en la cuestión de ser unidos) y que le tenían que explicar cómo eran.

Cuando uno de los conductores de VLA le preguntó a la eliminada de Exatlón México si se fingía en el programa y se dijo que era algo que pasaba, la producción parecía estar incómoda hablando de esta polémica, ya que rápidamente cambiaron de tema.

Gabriela Espinosa ha sugerido que la unión del Equipo Rojo es fingida

Gaby fue la eliminada del reality de TV Azteca/Foto: Twitter

Gabriela, jugadora de fútbol americano bandera, declaró que en su eliminación de Exatlón México, cuando perdió contra Thalía Villavicencio del equipo de los Conquistadores, no se sintió apoyada por su equipo de Guardianes.

"En el duelo de eliminación, en mi mente, tenía esa opinión dividida, por un lado el diablito me decía ‘ya estás sufriendo la estás pasando mal tu equipo no te quiere tu equipo no te apoya como quisieras’ y el angelito me decía ‘no vas a rendirte, vas a luchar hasta el último segundo’”, confesó en la entrevista con el programa matutino.

Ellos podrían ser los participantes de Exatlón México que han dividido a Guardianes

Al parecer, el Equipo Rojo de esta temporada no ha sido lo que los fans esperaban/Foto: Instagram

La ex concursante también reveló que algunos de los participantes de Guardianes que contribuyen a la desunión del Equipo Rojo podrían ser Nataly Gutiérrez, Paulina Martínez, así como Alan Mendoza y Tony González.

Las declaraciones de Gabriela Espinosa, han dejado sorprendidos a los fans, y hay quienes creen que el equipo posiblemente sí está fingiendo ser unido. Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, este domingo 21 de noviembre, los seguidores de Exatlón México podrán ver quién será el siguiente eliminado de la competencia.

