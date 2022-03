Ex participante de Exatlón México denunció que sufrió abusos físicos

Gloria Murillo, ex participante de Exatlón México rompió el silencio y a través de su cuenta de Twitter denunció que sufrió abusos físicos de un hombre llamado Alejandro Zavala Noyola. La atleta hizo un hilo en la red social para hablar sobre los abusos que sufrió cuando tenía una relación amorosa con Zavala.

La ex participante del reality show de TV Azteca expresó: "Violencia es estar encerrada en mi cuarto con miedo, mientras rompías mi puerta a patadas para entrar a golpearme". Expresó la joven, de igual forma comentó que nunca es tarde para hablar y nunca es tarde para perder el miedo.

Recordamos que Gloria Murillo, ex atleta del reality show fue parte de la primera temporada del programa, de igual forma volvió para participar en la temporada de Titanes vs Héroes, y luego regresó para la cuarta temporada; la atleta siempre defendía a su equipo rojo.

Ex participante de Exatlón México denunció a su ex novio por violencia

Gloria Murillo denunció a su ex novio por violencia

La atleta de la UANL y licenciada en ciencias del ejercicio, con un Máster en Sports MKT, compartió con los usuarios algunos momentos que vivió con su ex novio, por lo que muchas personas no dudaron en apoyarla, compartieron textos de ánimo, incluso algunas mujeres compartieron sus historias similares.

En una de las publicaciones que compartió en su perfil mencionó que después de ver que miles de mujeres marcharon y alzaron la voz por sus derechos, decidió compartir lo que sufrió, y expresó: “Mientras haya mujeres en la misma situación que yo, que no hablen por miedo, seguirá habiendo más hombres como él”.

Por su parte, los internautas reaccionaron a la publicación de la ex atleta de Exatlón. Cabe mencionar que la deportista causó furor por participar en los circuitos extremos de la cuarta temporada de Exatlón que se estrenó en el 2020.

¿Cuántos años tiene Gloria Murillo de Exatlón?

Murillo, atleta de 26 años de edad

Gloria Murillo es originaria de San Luis Potosí, nació el 27 de abril de 1995, por lo que la atleta tiene 26 años de edad. La joven fue parte del equipo Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, pero recientemente la atleta y modelo deportiva rompió el silencio y denunció a su agresor.

A través de las redes sociales, la ex participante de Exatlón México, además de compartir un hilo en Twitter sobre lo ocurrido con su ex novio, también compartió un video en su cuenta oficial de Instagram y expresó: "Mi única responsabilidad fue guardar silencio por miedo, pero hoy digo ¡Ya no más!”.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!