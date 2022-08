Ex parejas de Niurka y Laura Bozzo serían parte de La Casa de los Famosos 3

La Casa de los Famosos 3 podría tener a ex parejas de Niurka y Laura Bozzo.

Ante la gran popularidad que ha tenido La Casa de los Famosos, Telemundo confirmó la tercera temporada y se espera que incluya a polémicas personalidades y entre los posibles candidatos se encuentran Bobby Larios y Cristian Zuárez, exnovios de Niurka y Laura Bozzo respectivamente.

En La Verdad Noticias te dimos a conocer que la segunda temporada de La Casa de los Famosos fue todo un éxito, siendo Niurka y Laura Bozzo dos de las figuras más controversiales.

Al parecer, ahora Telemundo piensa tener referentes de las polémicas famosas, ya que se ha especulado sobre la participación de sus ex novios en la nueva entrega de La Casa de los Famosos, Te contamos todo lo que se sabe.

Bobby Larios y Cristian Zuárez estarían en La Casa de los Famosos

Bobby Larios y Cristian Zuárez podría ser parte de La Casa de los Famosos 3.

Según dio a conocer el programa de espectáculos ‘Chisme No Like', Christian Zuárez, ex pareja de Laura Bozzo, ya estaría en pláticas con Telemundo para formar parte de la nueva temporada de La Casa de los Famosos, ya que se espera que revele secretos de la conductora.

Recordemos que Laura Bozzo y Cristian Zuárez, quién es 27 años menor que la conductora, tuvieron una relación por 17 años.

Por su parte, la cuenta de espectáculos ‘La Comadrita’ anunció que el actor y cantante Bobby Larios sería uno de los próximos participantes de La Casa de los Famosos 3.

Cabe resaltar que hasta el momento Telemundo no ha confirmado la participación de ninguno de los próximos integrantes de La Casa de los Famosos, sin embargo se espera que sean figuras muy polémicas.

Te puede interesar: ¿Bárbara de Regil estará en La Casa de los Famosos 3? Esto es lo que dijo

¿Quién ganó La Casa de los Famosos 2022?

¿Quién ganó La Casa de los Famosos?

La ganadora de la segunda temporada del reality La Casa de los Famosos, fue Ivonne Montero, quién se llevó el gran premio de $200,000.

Ivonne Montero se ganó el cariño del público, a pesar de los constantes enfrentamientos que tuvo con Laura Bozzo, Daniella Navarro, Nacho Casano, entre otros.

La Casa de los Famosos se ha convertido en uno de los programas más exitosos, por lo que la tercera temporada ha generado muchas expectativas.

¡Síguenos en Google News, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram